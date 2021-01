Il Parma è stato sconfitto ieri nella prima gara del 2021 contro il Torino in casa. Uno 0-3 brutto che arriva al termine di una prestazione non proprio esaltante da parte dei crociati. Un ko pesante che ha portato anche la società a riflettere circa la posizione di Fabio Liverani. Il tecnico dei ducali sembrava davvero pronto ad essere esonerato questa mattina dopo la riunione che si è tenuta per decidere il futuro dell'allenatore, ma alla fine si è deciso per una fiducia fino alla gara contro l'Atalanta.

Una sfida sulla carta proibitiva e che servirà più che altro allo stesso Parma per guardarsi intorno e prendere tempo circa l'ingaggio di un nuovo allenatore. Con il mistero di Gervinho che è rimasto in Costa d'Avorio ed alcuni problemi tattici, il Parma non sta trovando la giusta dimensione in questo campionato. Liverani dovrà sfoderare una grande prova contro l'Atalanta per sperare di riuscire a strappare ancora una possibilità alla società emiliana se non vuole ritrovarsi come primo esonerato del 2021.

Liverani riceve la fiducia del Parma in attesa della sfida con l'Atalanta

Il Parma non vince una partita dallo scorso 30 novembre quando una doppietta di Gervinho mise ko il Genoa ‘Marassi'. Da quel momento in poi i ducali non hanno più conquistato un successo. Sono infatti arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte nelle successive 6 partite contro Benevento, Milan, Cagliari, Juventus, Crotone e Torino. Per un totale di soli 3 punti che rappresentano davvero troppo poco per una squadra che può contare su giocatori di grande qualità.

Ben 9 i gol subiti nelle ultime 3 partite e la consapevolezza che qualcosa stia andando davvero storto nella squadra di Liverani. Ecco perché, alla luce dell'ultimo ko contro il Torino di ieri, la società ducale oggi si è riunita per decidere il futuro dell'allenatore. È stato dunque deciso di attendere la gara contro l'Atalanta, difficilissima sulla carta, per capire poi come eventualmente muoversi per l'esonero dell'ex Lecce. Insomma, fiducia a tempo.