Salta un'altra panchina in Serie A. Il Parma ha deciso di esonerare Fabio Liverani, che paga non tanto il ko subito dall'Atalanta, ma il trend negativo. Tornerà D'Aversa che a sorpresa la scorsa estate era stato allontanato. Da capire ora come si muoverà sul mercato la società emiliana, che ha bisogno di rinforzi.

Liverani non è più l'allenatore del Parma

Dopo il netto ko interno con il Torino Liverani era stato in bilico, poi la società ha deciso di dargli un'altra chance ma con l'Atalanta che si è imposta agevolmente 3-0 (gol di Muriel, Zapata e Gosens). Già dopo la partita con i nerazzurri il tecnico aveva di fatto dato l'addio perché sapeva che quel risultato comprometteva la sua avventura in gialloblu. Lascia il Parma con 12 punti in 16 partite, pochi, è con tre pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sette.

D'Aversa torna allenatore del Parma

Si ritorna dunque indietro, un grande ritorno al passato. D'Aversa era la soluzione più semplice, è sotto contratto, conosce bene l'ambiente ed ha grande esperienza. Si era parlato anche di Bucchi, che ha avuto già modo di allenare in Serie A, ma alla fine la società ha deciso di puntare sul tecnico abruzzese che è stato protagonista della cavalcata che ha portato in pochi anni il Parma dalla Serie C fino alla Serie A.

Subentrò nell'inverno del 2016 a Gigi Apolloni e vinse il campionato di Serie C, poi ottenne anche la promozione in Serie B. Nelle ultime due stagioni ha condotto il Parma a due grandi salvezze. 14° posto due anni fa e 11° nella passata stagione. Ora tornerà per l'impresa più difficile: conquistare la salvezza in un campionato equilibratissimo, soprattutto nella parte bassa della classifica. Con 151 presenze sulla panchina del Parma D'Aversa nella classifica degli allenatori del club è secondo solo al grande Nevio Scala.