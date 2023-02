Il paradosso di Dubravka: ha vinto la Carabao Cup nonostante la finale persa con il Newcastle Martin Dubravka è un portiere del Newcastle, che ha perso la finale di Carabao Cup contro il Manchester United. Dubravka avendo disputato due partite di Coppa con lo United ha ricevuto la medaglia che spetta ai Red Devils.

Il Manchester United battendo 2-0 il Newcastle è tornato a vincere un trofeo dopo sei anni. Erik ten Hag al primo colpo ha vinto, e questo è solo l'inizio per il tecnico olandese che a Wembley ha celebrato un gran bel risultato. Per il Newcastle è stata una delusione, anche se per i Magpies è comunque stato un grande traguardo. Perché erano ventiquattro anni che i bianconeri non disputavano una finale. In una posizione paradossale si è trovato il portiere del Newcastle Dubravka che la finale l'ha persa, ma che in realtà l'ha vinta, di rimbalzo, ed ha ricevuto la medaglia che spetta ai vincitori.

Dei portieri del Newcastle se n'è parlato tanto. Perché in campo è andato Loris Karius, che non giocava da due anni e che si è trovato a disputare la prima partita con la squadra di Howe a Wembley. E lo ha fatto perché il titolarissimo Nick Pope era squalificato e il suo vice Dubravka non poteva scendere in campo. Non per squalifiche o infortuni, ma perché aveva già giocato nella Carabao Cup. Così c'è stato spazio per Karius.

Il portiere slovacco ha difeso i pali del Newcastle nell’ultimo match di Premier contro il Liverpool.

Il portiere tedesco ha attirato tutte le attenzioni su di sé, che non ha patito visto cheha disputato una grande finale. Ma c'era una storia nella storia. Perché Dubravka aveva già giocato questa competizione proprio con il Manchester United, due incontri della prima fase (ottavi e quarti). Lo slovacco però a gennaio era tornato al Newcastle, con i compagni vive il sogno del posto in Champions e ha sperato anche di vincere la Carabao Cup, ma se loro l'avessero conquistata lui non avrebbe potuto fregiarsi della medaglia.

Ha giocato due partite di Carabao Cup 2022–2023 con lo United Martin Dubravka.

Una sorta di ‘Comma 22' del calcio, e in particolare della Carabao Cup. Il paradosso del Comma 22 è un famoso libro che si basa su una norma: "Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo".

Con le dovute proporzioni è accaduta la stessa cosa a Dubravka che se il Newcastle avesse vinto la coppa non avrebbe ricevuto la medaglia d'oro, ma se l'avesse vinta il Manchester United l'avrebbe ricevuta. Lo United ha vinto il secondo portiere del Newcastle, nonostante sia un calciatore dei bianconeri, riceve la medaglia che spetta ai vincitori.

Un vero e proprio paradosso per Dubravka, che quindi ha incassato una sconfitta sul campo, e vissuto lo spogliatoio con rammarico con allenatori e compagni, ma che nei prossimi giorni riceverà la medaglia che spetta ai vincitori. Perché lui quella coppa l'ha vinta.