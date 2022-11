Il Papu Gomez posta la solita foto ma qualcosa non torna: c’è un trucco, è per i Mondiali L’Argentina fa ricorso alla scaramanzia in vista dei Mondiali in Qatar, con il Papu Gomez che ha fatto il ricorso al Photoshop per non rinunciare alla foto “cabala”

A cura di Marco Beltrami

L'Argentina è una delle grandi favorite dei Mondiali in Qatar. C'è grande entusiasmo intorno alla rappresentativa allenata da Scaloni che si è già radunata ad Abu Dhabi per l'amichevole contro gli Emirati Arabi e sostenuto i primi allenamenti, in un clima di grande festa. L'osservato speciale è ovviamente Leo Messi, stella più brillante dell'Albiceleste e uomo-simbolo. Al di là delle individualità, uno dei punti di forza della nazionale sudamericana è il gruppo.

Basti pensare che i quattro ‘italiani' Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa e Nicolás González non hanno perso tempo dopo l'arrivo ad Abu Dhabi e si sono trasferiti direttamente dall'aeroporto al campo di gioco. Conferme della solidità del gruppo non arrivano solamente dal campo, ma anche dai social. Non è sfuggita in particolare una foto, pubblicata dall'ex Atalanta, attualmente al Siviglia, Gomez su Instagram.

Nella stessa si può notare il trio formato dal Papu, Nicolás Otamendi e Rodrigo De Paul. Questa immagine rappresenta qualcosa di ormai classico, visto che i tre, molto legati, sono soliti scattare una foto quando arrivano nel ritiro dell'Argentina o presso il centro federale, pronti per unirsi alla nazionale argentina. Ecco allora che il rito non poteva mancare anche ad Abu Dhabi e alla vigilia poi del Mondiale in Qatar.

Tutto normale? Non proprio visto che nonostante la bravura dell'autore dello scatto, c'è qualcosa che non torna. la foto infatti è "truccata" grazie al ricorso anche massiccio a Photoshop. Ad ammetterlo con una didascalia simpatica è stato lo stesso Gomez che ha scritto: "Siamo arrivati. Gli invidiosi diranno che è Photoshop". Subito pioggia di commenti, con De Paul che ha risposto "Ahahahah ti amo". Proprio lui infatti è il motivo della modifica.

La foto originale di Gomez e Otamendi, senza De Paul

Gomez infatti questa volta ha dovuto fare i conti con un problema importante: De Paul è arrivato due giorni prima in ritiro rispetto agli altri due, e dunque la foto scaramantica non poteva essere scattata. Come risolvere la situazione? Ricorrendo dunque al Photoshop: Gomez ha di fatto aggiunto l'immagine di De Paul alla foto che ritraeva l'arrivo suo e di Otamendi. Il risultato, quasi perfetto, ma sicuramente esilarante. Cosa non si fa per la scaramanzia, soprattutto in vista dei Mondiali.