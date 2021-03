Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena sono legatissimi. Il centravanti della Lazio, fresco di premiazione della Scarpa d'Oro, ha deciso di dare un'ulteriore dimostrazione dell'amore per la madre dei suoi tre figli. Come? Facendosi tatuare il suo volto sull'avambraccio destro. Il tutto è stato documentato poi come spesso accade anche sui social, attraverso i video del suo tatuatore di fiducia.

Nuovo tatuaggio per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio e centravanti della Nazionale ha deciso di aumentare la sua collezione di tattoo con un omaggio a sua moglie Jessica Melena. Il calciatore si è fatto tatuare il volto della sua metà sull'avambraccio sinistro. Una scelta forte quella di Immobile, ma che conferma la solidità del rapporto con la bella Jessica alla quale ha voluto fare un regalo a dir poco particolare. Valentino Russo, tatuatore di fiducia di Immobile e di altri calciatori, come Politano e Insigne, ha mostrato il "making of" della sua ultima fatica. Prima la riproduzione dei contorni del volto di Jessica Melena e poi la colorazione, con il risultato apprezzato dalla coppia, che ha provveduto a mostrarlo sui social.

E chissà se ora, quando scenderà in campo Ciro Immobile non festeggerà i gol baciando l'avrambraccio e virtualmente il volto della sua Jessica. D'altronde il terminale offensivo della Lazio già dedica le sue reti alla compagna a suon di baci volanti, proprio lui che indossa la maglia numero 17 in onore della data di nascita della sua compagna. I due unitissimi e protagonisti spesso e volentieri anche di siparietti simpatici sui social sono genitori di, Michela, Giorgia e Mattia, nati rispettivamente nel 2013, nel 2015 e nel 2019.