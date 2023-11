Il nuovo stadio del Barcellona avrà uno spazio dedicato ai tifosi defunti: ospiterà le loro ceneri Apre i battenti il Memorial del Barcellona, uno spazio di 180 metri quadri che il club dedicherà ai tifosi defunti: potrà accogliere circa 2600 urne che saranno posizionate a poca distanza dal campo.

A cura di Ada Cotugno

Il progetto del nuovo Camp Nou si arricchisce di dettagli, alcuni a dir poso inusuali. All'interno dell'impianto innovativo non ci sarà spazio soltanto per le solite attività come negozi, ristoranti e aree dedicate alla storia del club: il Barcellona ha pensato di andare oltre creando un'area esclusiva in cui far riposare le ceneri dei tifosi. Una sorta di cimitero nascosto nelle viscere dello stadio, situati a pochi metri dal campo dove si disputeranno le partite.

Lo spazio prenderà il nome di Memorial FC Barcelona e tutti i dettagli sono spiegati sul sito ufficiale del club che ha introdotto questa particolare novità. Il colombario sarà di circa 180 metri quadri e potrà ospitare le urne dei tifosi più devoti che desiderano riposare nella casa dei blaugrana. Le loro ceneri saranno nascoste dietro grandi murales che metteranno in risalto i momenti più importanti dei 125 anni di storia del club, riproducendo alcuni dei successi leggendari.

Anche il progetto dell'area funeraria è stato praticamente definito: quattro cubi illuminati simuleranno i lucernari, la cui luce sarà una metafora della continuità della vita e dei legami che i tifosi mantengono non solo con i propri cari, ma anche con la squadra del cuore che hanno sostenuto per tutta la vita.

In totale il Memorial potrà ospitare 26.600 defunti e ovviamente è già presente una lista d'attesa per potersi assicurare un posto: far collocare un'urna all'interno del nuovo Camp Nou costerà dai 250 ai 6.500 euro, un prezzo che cambia in base alla durata dell'assegnazione del posto all'interno del colombario. Inoltre sarà possibile fa inserire in questo spazio anche una targa commemorativa (9000 in tutto, in edizione limitata) al prezzo di 300 euro per chi vorrà inserire soltanto nome del caro defunto nella particolare area funeraria ideata dal Barcellona per consolidare il legame con i suoi tifosi.