Il nuovo numero 10 del Barcellona: lo spogliatoio spinge un nome, è l’unico degno dopo Messi In casa Barcellona è il momento di leccarsi le ferite dopo lo shock dell’addio di Leo Messi, che sta per accasarsi al Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino lascia un vuoto incolmabile nella squadra blaugrana, non soltanto tecnico. C’è una maglia pesantissima che adesso aspetta un nuovo proprietario: la numero 10.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi a breve sarà un giocatore del PSG, ma questo ormai al Barcellona interessa il giusto. C'è amarezza nel vedere il proprio uomo simbolo andare a giocare in un club che ha un rapporto stipendi-ricavi peggiore del proprio, con buona pace del Fair Play Finanziario sbandierato dall'UEFA, ma adesso la parola d'ordine in casa blaugrana è voltare pagina velocemente. Il 3-0 rifilato alla Juventus domenica sera nel Trofeo Gamper è un buon viatico, con Depay e Griezmann già calati nella parte di chi dovrà prendersi sulle spalle un'eredità insostenibile per chiunque.

La voragine lasciata dall'argentino nel Barcellona peraltro non è soltanto tecnica, ma anche di immagine, carisma e quant'altro sia decisivo per far vincere una squadra. E poi c'è la questione del numero di maglia, quel 10 pesante, pesantissimo, che adesso aspetta un altro proprietario. Una maglia già di suo leggendaria, che negli ultimi 13 anni è stata indossata dal miglior giocatore al mondo: era il 2008 quando Messi ereditò il 10 da Ronaldinho, un altro artista del pallone.

Adesso bisogna trovare nell'attuale rosa blaugrana un nome altrettanto degno di cotanto onore e secondo Cadena SER parte dello spogliatoio del Barça avrebbe già deciso chi dovrebbe essere il prossimo numero 10: i giocatori vorrebbero vederlo addosso al nuovo arrivato Sergio Aguero, grande amico di Messi nonché grande deluso dagli ultimi sviluppi della vicenda. Se il Kun infatti ha scelto il Barcellona dopo aver lasciato il Manchester City, gran parte delle motivazioni vanno ricercate proprio nel sogno coronato di giocare assieme alla Pulce.

Aguero ha già indossato il numero 10 nelle ultime sue stagioni al Manchester City, dove è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del club con 184 gol in 275 presenze, ed ancora prima all'Atletico Madrid e all'Independiente. Intanto nella distinta del Trofeo Gamper vinto sulla Juve ovviamente nessuno aveva il numero in questione: l'altro nuovo arrivato Memphis Depay ha ricevuto il 9.

Aguero peraltro non potrà comunque indossare la maglia del Barcellona prima di novembre, indipendentemente dal numero: il 34enne argentino infatti si è infortunato al gemello della gamba destra e la sua assenza dai campi potrebbe arrivare fino a 10 settimane. Non il modo migliore di cominciare la sua nuova avventura, dopo aver già visto andare via il suo caro amico Messi.