Il Napoli ritrova Politano, è negativo al Covid-19: Spalletti punta a riaverlo già col Sassuolo L’esterno offensivo del Napoli è risultato negativo al Covid e dopo gli esami di routine potrebbe essere a disposizione di Spalletti: il tecnico spera di riaverlo per la trasferta con il Sassuolo.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la bellissima vittoria di ieri sera contro la Lazio, continuano le buone notizie in casa Napoli. Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19 e nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo prima di rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti nei prossimi giorni. L'esterno offensivo ex Inter e Roma potrebbe essere a disposizione già per la trasferta con il Sassuolo ma se lo staff non vorrà rischiarlo subito allora potrebbe rientrare tra i convocati per il big match del prossimo weekend contro l'Atalanta.

Il calciatore azzurro ha seguito il match di ieri da casa e ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie per esultare dopo la vittoria dei compagni che ha riconsegnato al Napoli il primato in solitaria. Con una serie di stories Politano ha commentato tutto l'andamento del match e se alla seconda rete di Mertens si è espresso con un esaltato "Mamma mia!", per evidenziare la prodezza del compagno; alla fine della gara dello stadio Maradona ha pubblicato una foto dei suoi compagni di squadra con una didascalia molto chiara: "Abbiamo un sogno nel cuore…Non vedo l'ora di tornare".

Il calciatore classe 1993 era risultato positivo lo scorso 20 novembre e dopo il periodo di isolamento è guarito. Dopo la guarigione di Demme e di Politano, l'unico ancora positivo al Covid-19 resta il giovane Alessandro Zanoli.

Oltre a Politano, migliorano anche le condizioni di Adam Ounas: il calciatore algerino potrebbe rientrare per la trasferta in terra emiliana di mercoledì sera dopo aver smaltito l’influenza.

Il comunicato del Napoli

Questa la nota del club azzurro: "Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo".