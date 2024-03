La Ferrari già nel 2024 punta al Mondiale dei Costruttori, Vasseur non si nasconde Il team principal della Ferrari alza l’asticella e dopo la vittoria di Sainz in Australia fissa un obiettivo importante per il team di Maranello che per Vasseur può già lottare per il Mondiale Costruttori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Ferrari a Melbourne è tornata a vincere. Carlos Sainz ha trionfato, Leclerc è arrivato secondo. Oltre al successo in Australia è stata piazzata anche una fantastica doppietta. I tifosi hanno iniziato a sognare in grande, pure se Verstappen resta sempre il favoritissimo. Ma intanto anche il team principal alza l'asticella e fissa un obiettivo più che ambizioso. La Ferrari punta già nel 2024 al titolo dei Costruttori.

Che la Red Bull abbia la vettura migliore è un dato di fatto, Verstappen sa di avere nettamente la chance di vincere il quarto Mondiale di fila. L'avvio di stagione, però, ha confermato una Ferrari di alto livello. Un successo e complessivi quattro podi in tre gare. Davvero non male. Parlando con il TG1 Fred Vasseur ha dichiarato che la Ferrari ha messo nel mirino il Mondiale Costruttori: "Questo è il nostro obiettivo, ma anche batterci per il Mondiale piloti anche se quest'anno forse è un po' presto, ma vedremo". Al di là delle classifica attuale, Red Bull avanti di pochissimo, Vasseur punta sul suo duo di piloti che può giocarsela con Verstappen e Perez, che non è sempre all'altezza. Ma per provare a vincere anzi solo a lottare fino in fondo servono tante vittorie.

Poi il discorso è scivolato su Sainz, che è stato eroico a Melbourne ma che a fine stagione cederà il posto a Lewis Hamilton: "Ho grande rispetto per Carlos Sainz come uomo e come pilota. Quando gli ho detto della scelta di Hamilton ci siamo promessi che avremmo spinto fino all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio".

Dalla sua Scuderia non vuole errori e tanta forza di volontà. La vettura di questa stagione è molto migliore ed è vicina alla perfezione, per questo tutti devono lavorare nella stessa direzione: "I weekend non saranno tutti come quello di Melbourne. Alla squadra chiedo di non fare errori, di migliorare un passo alla volta e conservare la stessa determinazione. La SF-24 è più facile da guidare, da capire nei comportamenti, non dà sorprese, da meno usura meno alle gomme e ci permette di attaccare".

Per il GP del Giappone, in programma a Suzuka non presenterà novità tecniche: "Adesso è troppo presto, il compito ora è capire bene la macchina e tirare fuori il massimo perché ancora non l'abbiamo fatto".

