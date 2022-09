Il Napoli non potrà più utilizzare l’immagine di Maradona sulle maglie: la decisione del Tribunale Il Tribunale nega l’uso dell’immagine Maradona sulle maglie del Napoli: il giudice ha dato ragione agli eredi.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli non potrà più utilizzare l'immagine di Diego Armando Maradona sulle sue maglie da gioco. La decisione è del giudice Andrea Vassallo, della seconda sezione civile del Tribunale del capoluogo campano, che ha dato ragione ai cinque eredi del Pibe de Oro che si erano subito mossi legalmente nei confronti di Stefano Ceci, imprenditore campano che ne aveva comprato i diritti proprio dal fuoriclasse argentina. L'amministratore giudiziario Jorge Sebastian Baglietto, che sta curando gli interessi dei figli del Diez, si è mosso subito ma con grande discrezione e il lavoro sta portando i suoi frutti.

Il giudice ha negato a Ceci "ogni ulteriore utilizzo dell'immagine di Diego Armando Maradona" e autorizzato Baglietto a un sequestro conservativo su tutti i beni e crediti di Stefano Ceci fino al raggiungimento della somma di 150mila euro.

Gli eredi del numero 10 e Baglietto, rappresentati in giudizio dall'avvocato romano Antonietta Tomassini e dalla collega Federica Meglio, hanno chiesto anche il sequestro dei proventi derivanti da quel contratto per una somma non inferiore a 450mila euro e hanno ottenuto l'inibitoria per la diffusione e l'utilizzazione dell'immagine in qualunque forma.

La vicenda giudiziaria riguarda i danni lamentati dagli eredi di Maradona in merito alla produzione di maglie utilizzate dalla squadra azzurra con l'effige stilizzata di Diego realizzata dall'architetto Giuseppe Klain, circa 6mila capi, e vendute al prezzo di 150 euro l'una. Si tratterebbe di un ricavo lordo di 900mila euro ma Ceci aveva ceduto la licenza di commercializzazione dell'immagine per quelle maglie per 22.500 euro.

Per il giudice il contratto stipulato da Ceci con il Napoli è stato "lesivo delle aspettative patrimoniali" verso gli eredi in relazione allo sfruttamento dell'immagine di Maradona perché si tratta di "un simbolo planetario del calcio, riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo, il cui valore economico appare di notevole portata, quasi inestimabile".