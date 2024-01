Il mondo del calcio non dimentica Gianluca Vialli: “Bomber manca tutto di te” A un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli arrivano copiosi gli omaggi per questo straordinario calciatore. Da Buffon a Mancini il mondo del calcio lo ricorda con grande affetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un anno fa, il 6 gennaio 2023, è arrivata una tristissima notizia. La famiglia di Gianluca Vialli annunciò la morte dello straordinario centravanti che, non solo grazie ai suoi gol, è stato uno dei calciatori più amati in assoluto dagli appassionati italiani. A un anno di distanza si sprecano gli omaggi e i ricordi per questo grande campione che ha lasciato un segno molto forte anche al livello umano. Nessuno lo potrà mai dimenticare.

Tra i primi a ricordarlo c'è stato Gianluigi Buffon, ex portiere della Nazionale, che sui profili social ha postato una sua foto di Vialli a Coverciano, che vede sullo sfondo proprio il portiere, con un'immagine grintosa. Buffon ha scritto: "Una leggenda azzurra, un intruso e sullo sfondo Gigi Buffon. Bomber manca tutto di te, in Nazionale a tutti quelli che ti hanno amato e capito la tua bellezza". Aggiungendo: "Porto sempre nel cuore quella tua ironia così intelligente e fanciullesca allo stesso tempo. Ciao Luca".

Belle le parole dell'ex numero uno della Juventus, poco dopo è arrivato il post dell'amico di sempre, il fraterno amico Roberto Mancini. Un post altrettanto meraviglioso, sobrio, ma con tanti piccoli segnali. Si vedono i due amici sorridenti, prima di una partita della Nazionale. Un momento felice, uno dei tanti. Di parole ne servono poche: "Ciao bomber, sei sempre con noi".

Di messaggi ne sono arrivati a centinaia, da tifosi che non lo dimenticheranno a ex compagni, avversari, amici e pure quelli di chi lo ha conosciuto bene. L'Italia su X lo ha ricordato con un messaggio semplice e una splendida foto.

Così come la Juventus, che ha pubblicato una serie di immagini della sua avventura in bianconero, durata quattro anni e chiusasi con la vittoria della Champions League del 1996.

Non poteva certamente mancare anche il Chelsea, che anche grazie a Vialli è ritornato a vincere dopo decenni. Arrivato come calciatore si affermò in Premier League anche come allenatore. Nessuno dimentica Vialli, campione vero in campo e fuori.