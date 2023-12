Il momento in cui Grealish viene avvisato in campo della rapina da un milione di euro in gioielli Jack Grealish viene avvisato in campo subito dopo la sfida vinta dal Manchester City contro l’Everton della rapina fatta nella sua abitazione. Il giocatore viene raggiunto da un fidato collaboratore di Guardiola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Un raid in piena notte che ha completamente scosso Jack Grealish e la sua famiglia. Il bottino da 1 milione di euro frutto del furto di orologi e gioielli è uno dei più alti degli ultimi tempi e fa capire la gravità del colpo messo a segno dai ladri nell'abitazione del fantasista del Manchester City. Grealish era in campo per la sfida che la squadra di Guardiola ha vinto contro l'Everton e in quel momento la sua famiglia era davanti alla tv proprio per vederlo giocare. Improvvisamente i cani all'esterno dell'abitazione hanno cominciato ad abbaiare facendo subito scattare l'allarme.

La famiglia si è nascosta mentre i malviventi hanno trafugato l'abitazione del giocatore. Momenti di puro terrore che hanno contrassegnato anche il post partita di Grealish avvisato subito dopo il triplice fischio dell'arbitro. Le immagini mostrano il giocatore, intento a salutare tutti i giocatori sul rettangolo verde, raggiunto da Manel Estiarte, responsabile del supporto e del protocollo dei giocatori del City. Scuro in volto l'uomo cerca di attirare a sé Grealish che però in quel momento non aveva capito cosa volesse davvero. Poi si è piombato nel tunnel degli spogliatoi.

Jack Grealish mentre esce di corsa dal campo dopo aver appreso di quanto accaduto a casa sua.

Estiarte, si precipita in campo e viene visto trascinare Grealish da parte prima di avere una conversazione privata con lui. L'espressione del fantasista inglese cambia rapidamente poiché la situazione che gli viene spiegata da Estiarte è più grave di quanto pensasse. Il giocatore di corsa si dirige nello spogliatoio per correre dalla sua famiglia. In casa c'erano infatti qualcosa come 10 parenti del giocatore tra cui la fidanzata di Grealish, Sasha Attwood, i genitori, due sorelle e il fratello. Motivo per cui la preoccupazione era d'obbligo.

I ladri hanno anche approfittato del fatto che Grealish si sia trasferito nella sua lussuosa villa da 5,6 milioni di euro solo prima di Natale, motivo per cui forse ancora nessuno dei familiari si era ambientato. Una residenza immersa nel verde che contiene un eliporto, un campo da tennis, campi da calcio e cricket di dimensioni standard, nonché un lago. Fondamentale in questa vicenda è stato l'intervento di Estiarte che non ha fatto perdere nemmeno un secondo al giocatore pur di raggiungere immediatamente la sua famiglia.

La villa di Grealish immersa nel verde.

Estiarte è un membro chiave dello staff dietro le quinte di Pep Guardiola all'Etihad Stadium. Si tratta di un ex campione olimpico di pallanuoto e un fidato confidente di Guardiola durante il suo periodo con Barcellona, ​​Bayern Monaco e ora City. Il 56enne catalano, che vinse l'oro con la Spagna ai Giochi di Atlanta del 1996, è praticamente gli occhi e le orecchie di Guardiola per il club, fungendo da collegamento fondamentale tra allenatore e squadra in qualsiasi momento della stagione. Come in questi casi di estrema necessità.