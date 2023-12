I ladri svaligiano la casa di Grealish mentre è in campo: il bottino è di oltre un milione Mentre la famiglia era riunita al piano inferiore per assistere alla partita alcuni ladri hanno fatto irruzione nella villa di Grealish portandogli via tutti gli oggetti preziosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mentre il Manchester City vinceva contro l'Everton nella giornata del Boxing Day, in casa di Jack Grealish si è arrivati a un passo dalla tragedia: dei ladri hanno fatto irruzione nella villa del giocatore inglese mentre tutta la famiglia era riunita davanti alla televisione per seguire la partita e sono fuggiti via con un bottino di oltre un milione di euro.

Un danno enorme per la stella del City e i suoi affetti più cari che per fortuna non hanno subito conseguenze nel corso di quella notte di paura. Come riportano i quotidiani inglesi in casa c'erano in tutto dieci persone, sistemate al piano inferiore dell'abitazione per seguire la partita: dalla fidanzata del calciatore fino alla nonna, passando per i genitori e i fratelli, tutti sono rimasti sconvolti quando hanno cominciato a sentire i primi rumori, seguiti dall'abbaiare dei cani.

Grealish si era trasferito nella nuova villa soltanto pochi giorni prima di Natale e, nonostante tutti i sistemi di sicurezza e gli allarmi posizionati in tutto il perimetro della proprietà, i ladri sono riusciti ugualmente a compiere la loro missione fuggendo con un bottino di oltre un milione di euro tra gioielli e orologi. La famiglia del giocatore ha subito chiamato la polizia, prima di trovare riparo in un posto sicuro all'interno di una casa che per tutti era completamente nuova. Lo stesso Grealish è stato avvisato della situazione, avvenuta intorno alle 22, subito dopo il fischio finale della partita.

Per fortuna nessuno di loro è stato preso come ostaggio dai malviventi che dopo aver fatto incetta di tutti gli averi preziosi dell'inglese sono scappati indisturbati, seminando le forze dell'ordine che sono ancora alla loro ricerca. "La famiglia è davvero scossa", ha dichiarato una fonte vicina al giocatore, "Tutti erano terrorizzati. Si tratta di una proprietà enorme, quindi è comprensibile il motivo per cui all'inizio nessuno ha sentito nulla. Era anche la prima volta che la famiglia veniva in visita, quindi non avevano familiarità con la proprietà".