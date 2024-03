Il Milan viaggia spedito verso il progetto squadra B: potrebbe giocare nello stadio della Pro Sesto Il Milan sta andando avanti nel progetto squadra B da iscrivere nel prossimo campionato di Serie C. Chiesta la disponibilità dello stadio che ospita le partite della Pro Sesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il progetto squadra B del Milan va avanti a fari spenti, ma neanche tanto. Il club rossonero potrebbe seguire la strada intrapresa da Juventus e Atalanta iscrivendo la sua seconda squadra al prossimo campionato di Serie C. Non sarà facile ma neanche così difficile dato che basterà non vedere iscritta una squadra al prossimo campionato di Lega Pro per ammettere il Milan B. Il progetto piace a Gerry Cardinale che l'ha ripresa da un'idea già portata avanti nel 2018 da Elliot Management che fu poi congelata.

La novità più importante su questo fronte riguarda la richiesta fatta dalla società rossonera per ricevere dalla Pro Sesto, club che milita nel girone A di Serie C, la disponibilità a giocare allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni. Secondo la Gazzetta dello Sport, è qui che i rossoneri vorrebbero far giocare la squadra B, sul rettangolo verde dove ad oggi si disputano proprio le partite della Pro Sesto e dell'Inter femminile oltre che la squadra di football americano dei Seamen Milano.

Si tratta dunque di un passaggio in avanti importanti per quanto riguarda questo progetto che pian piano sta convincendo un po' le big di Serie A dopo gli ottimi riscontri dalla Juventus e al momento anche dall'Atalanta al primo anno in C. I costi dell'operazione poi potrebbe convincere Cardinale ad andare avanti dato che l'investimento sarebbe di 7-10 milioni a stagione. Tutto questo sarà possibile solo se ci sarà la mancata iscrizione di un club di C ma, come fa sapere il Milan a Fanpage, al momento sono diverse le variabili in fase di valutazione.

Il progetto della squadra B garantirebbe al Milan un ulteriore serbatoio di giovani utili anche per la prima squadra. Una sorta di prosecuzione del lavoro portato avanti da Furlani, Moncada e oggi anche da Ibrahimovic che ha già dato ottimi risultati in termini di prestazioni e giocatori da valorizzare. Come successe per l'Atalanta lo scorso anno, dunque, la questione stadio è solo il primo passo per poter presentare domanda completa alla Lega Pro in attesa che si liberi poi un posto tra le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C.