Fikayo Tomori è stato tra i migliori in campo nella sfida vinta dal Milan all'Olimpico contro la Roma. Il difensore inglese classe 1997, che è sempre stato un pupillo di Frank Lampard soprattutto nel Derby County, è stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea a gennaio e in meno di un mese si è preso un posto da titolare. Nessuno si sarebbe infatti aspettato che Pioli facesse accomodare in panchina Romagnoli per fare posto al possente centrale difensivo che ha praticamente annullato Borja Mayoral nella sfida contro i giallorossi.

Tomori è stato bravo a coprire Kjaer quando è stato necessario, sfiorando anche il gol del 3-1. Sicurezza e padronanza del ruolo che l'ha portato a non sbagliare mai una scelta tenendo altissima la soglia della concentrazione. I rossoneri potranno esercitare un diritto di riscatto pari a 28 milioni di euro a fine stagione per prenderlo a titolo definitivo dal Chelsea. Una cifra alta, ma che alla luce della sfida di ieri, fa capire come Tomori sia davvero un giocatore pronto per guidare la retroguardia del Milan del futuro.

"Mi aspettavo la sua prestazione – ha detto Pioli a fine partita esaltando le caratteristiche del giocatore – Ha grande personalità, presenza e forza". Tomori ha toccato 73 palloni durante tutta la partita, sintomo di grande personalità, ma soprattutto è riuscito più volte ad andare a prendere alti gli attaccante della Roma in modo da non concedergli neanche il tempo di prendere palla dal centrocampo.

L'immagine della serata è sicuramente rappresentata dal recupero di Tomori su Veretout nel corso del primo, quando il difensore è riuscito a riprendere in velocità il centrocampista francese della Roma che in progressione è sempre implacabile. Elasticità, scelta dei tempi e soprattutto velocità, sono proprio queste le doti che hanno colpito maggiormente il Milan ma anche Fabio Capello, che su Sky Sport, ha esaltato le caratteristiche del difensore di proprietà del Chelsea: "È un giocatore importante, veloce. Una fortuna averlo".

Capello ha paragonato l'arrivo di Tomori a quello di Barzagli alla Juventus: "Uno dei punti di forza dei bianconeri, fu quando andarono a prenderlo in Germania – ha detto – era più veloce di Chiellini e Bonucci. Come allenatore avrei sempre voluto un difensore veloce". Resta ora da capire come farà Pioli a tenere fuori Tomori ridando una maglia da titolare a Romagnoli che nelle ultime uscite non è stato poi così brillante. La sensazione è che il tecnico del Milan possa scegliere a seconda dell'avversario che si troverà di fronte.