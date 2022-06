Il Milan rischia di farsi scippare Renato Sanches dal PSG: lo stallo sul mercato è un caso Il Milan rischia di vedere sfumare all’ultimo l’arrivo di Renato Sanches: mentre i rossoneri stanno lavorando per trovare i soldi, il PSG si è inserito offrendo 30 milioni per il centrocampista portoghese.

A cura di Alessio Pediglieri

Renato Sanches si allontana forse in modo definitivo dal Milan. L'offensiva decisiva è stata imposta in queste ore dal PSG che ha rotto ogni indugio proponendo al portoghese e al Lille la classica offerta irrinunciabile a suon di milioni e con una scelta di tempo che ha fatto saltare il banco in via Aldo Rossi, dove da settimane si stava delineando la trattativa verso la classica fumata bianca.

Un colpo di coda improvviso che ha messo il Milan all'angolo del ring di mercato dove molto probabilmente dovrà incassare il colpo senza poter replicare: il tutto grazie alla capacità del nuovo ds, Campos ma anche dall'attuale impossibilità rossonera di poter garantire immediatamente una contromossa per far desistere il Lille a dare il centrocampista ai parigini andando a rinforzare di fatto la già più quotata avversaria in Ligue 1.

Renato Sanches con il Portogallo si è laureato campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la Nations League del 2019

Le notizie che rimbalzano dalla Francia sono più che semplici indiscrezioni da un caldo weekend estivo: con ogni probabilità, il primo acquisto del nuovo corso PSG sarà proprio il centrocampista portoghese che si era promesso al Milan ma che adesso potrebbe trasferirsi a pochi chilometri da Lille. Ma perché il Milan potrebbe davvero perdere il nazionale portoghese dopo settimane di corteggiamento, oltretutto corrisposto? La risposta è semplice e si cela dietro al momento attuale che sta vivendo la società rossonera.

Da parte del Milan non c'è alcun ripensamento su Sanches, anzi. Ma la concorrenza del PSG, che offrirebbe non meo di trenta milioni di euro per il cartellino del classe '97, è arrivata proprio in un momento molto particolare del club rossonero che sta ancora metabolizzando il trasferimento della proprietà da Elliott a RedBird che ha rallentato di fatto alcune manovre di mercato che avrebbero dovuto ‘sbloccare' i soldi necessari per l'arrivo di Sanches. I rossoneri hanno già un accordo di massima con il giocatore ma al Lille non è ancora pervenuta alcuna concreta proposta economica – e molto probabilmente a questo punto non arriverà. Così l'inserimento di un PSG che ha liquidità immediata può davvero fare saltare il tutto.