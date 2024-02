Il Milan avrà un nuovo rigorista, Giroud declassato: Pioli sceglie tra Leao e Pulisic Dopo aver fallito due calci di rigore in stagione Olivier Giroud non è più il rigorista del Milan. Il francese paga l’errore con il Bologna. Pioli annuncia novità alla vigilia del match con il Frosinone. Il nuovo tiratore sarà uno tra Leao e Pulisic, che pare favorito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olivier Giroud è stato un rigorista infallibile per dieci anni. Forse è un record. Dal rigore fallito in Arsenal-Coventry del 2012 a Napoli-Milan di Champions dello scorso aprile non aveva sbagliato mai. Ma qualcosa si è inceppato. I due rigori sbagliati in questa stagione hanno portato a un cambio di gerarchie tra i rigoristi del Milan. Pioli ha deciso. Dalla partita con il Frosinone il tiratore designato sarà un altro. Il tecnico, però, non ha voluto fare il nome del prescelto. Le opzioni sul tavolo comunque sono due: Leao e Pulisic, che al momento pare il favorito per diventare il rigorista dei rossoneri.

Il bomber francese è stato il tiratore indiscusso del Milan in queste ultime stagioni. Ma dopo aver sbagliato con il Borussia Dortmund in Champions, un rigore che è stato poi determinante per l'eliminazione dei rossoneri, Giroud ha sbagliato anche in campionato contro il Bologna, nell'ultimo turno di Serie A. Nella stessa partita, poi, dal dischetto ha sbagliato Theo Hernandez.

Due rigori falliti nella stessa partita. Un evento. Una cosa che non capitava in Serie A da sette anni e al Milan addirittura dal 1955. Due errori che hanno inciso sul risultato finale, il Bologna nel finale trasformando il suo rigore ha trovato il pareggio. Alla vigilia del match della 23ª giornata con il Frosinone, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto capire che il rigorista principe non sarà più Giroud. In conferenza a domanda precisa ha risposto: "Io ho deciso e domani la mia decisione la comunicherò alla squadra".

Non sarà più l'ex di Arsenal e Chelsea il prescelto e non ci sarà nemmeno la promozione di Theo Hernandez. I due francesi saranno più defilati al momento di un eventuale rigore. I candidati forti per lo scettro di rigorista sono due. Il primo è naturalmente Leao, la stella dei rossoneri, che quest'anno non sta brillando e che magari ritrovando il gol dal dischetto potrebbe trovare smalto, l'altro nome forte è quello di Pulisic, l'altro componente del tridente, che ne ha segnati nove (su nove) in carriera.