Il messaggio di Grosso dopo l’aggressione a Marsiglia: “È stata una tragedia per lo sport” L’allenatore del Lione tornerà in panchina tra un mese per riprendersi dalle ferite riportate dopo l’agguato al bus della sua squadra: “Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro”

A cura di Ada Cotugno

La paura per Fabio Grosso è stata davvero tanta: domenica sera l'allenatore del Lione è stato ferito al volto in seguito a un agguato dei tifosi del Marsiglia che hanno colpito il bus della squadra rivale con dei sassi e altri oggetti contundenti frantumando due vetri. L'ex Campione del Mondo è stato preso in pieno viso da una bottiglia di vetro che per pochi centimetri non gli ha compromesso la vista da un occhio.

Le immagini di Grosso con il volto ricoperto di sangue e una vistosa benda a fasciargli la testa hanno fatto subito il giro del mondo scatenando lo sdegno di tanti appassionati rimasti pietrificati dopo la brutta aggressione subita dalla squadra francese. Il panico iniziale ha lasciato spazio a qualche buona notizia, anche se l'allenatore non potrà subito tornare in azione con la sua rosa.

L’ex difensore accompagnato da un membro dello staff dopo la medicazione.

L'italiano ha voluto affidare il suo messaggio a Instagram, ringraziando tutti per il supporto e la vicinanza: "Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro".

L'allenatore ha riportato qualche ferita al volto curata subito dallo staff medico con 15 punti di sutura, evitando il peggio dopo quei minuti di terrore in cui tutti avevano pensato al peggio anche per il suo vice Raffaele Longo, anche lui colpito dai pezzi di vetro dei finestrini frantumati. Nonostante tutto non tornerà subito in azione sulla panchina del Lione: come riportato da L'Equipe non si è presentato alla seduta di allenamento in programma questo pomeriggio e non sarà al centro sportivo neanche domani.

Il quotidiano francese ha sottolineato che Grosso ha presentato un certificato di inabilità al lavoro per trenta giorni, un tempo che secondo i medici gli servirà per recuperare pienamente le forze, rimarginare le ferite dolorose e cercare di ritrovare la serenità in un momento complicatissimo sia in campo che fuori. Per gli episodi di violenza avvenuti domenica sono già state arrestate nove persone dalle forze dell'ordine.