Il messaggio da brividi di Rafaela Pimenta a Pogba dopo la squalifica: "Uno dei miei più grandi eroi" Paul Pogba ha ricevuto un messaggio da brividi da parte del suo agente, Rafaela Pimenta, dopo la squalifica per doping. Su Instagram un post a dir poco emozionante: "Uno dei miei più grandi eroi".

A cura di Fabrizio Rinelli

La stangata per Paul Pogba è arrivata: squalificato 4 anni per doping. Una mazzata per il centrocampista della Juventus che però fin da subito, dopo la positività riscontrata a seguito della sfida contro l'Udinese, è rimasto ai margini della squadra. Si appellerà al TAS di Losanna ma nel frattempo il francese ha potuto leggere tanti messaggi di vicinanza da parte di attuali ed ex compagni di squadra. Da Dybala a Matuidi, passando per Deschamps e anche le reazioni social dei vari giocatori della Juventus.

Hanno voluto che si sentisse il proprio appoggio nei confronti di un ragazzo che in questo momento sta chiaramente vivendo un momento molto difficile. Ma oltre ai vari calciatori, ad intervenire in maniera netta su Pogba a seguito della squalifica è stata Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che con un post su Instagram ha pubblicato diverse foto che la ritraggono insieme al francese corredate da un messaggio da brividi: "Uno dei miei più grandi eroi".

Rafaela Pimenta ha messo in fila ben 5 foto con Pogba che racchiudono vari momenti. Attimi vissuti in ambito sportivo a quella della vita quotidiana e dei galà vissuti al fianco di Rafaela. Un legame di fatto molto stretto tra i due certificato dalle parole del suo stesso agente: "Foto scattate con uno dei miei più grandi eroi – ha scritto su Instagram la Pimenta – Quello che non si arrende mai. Chi sta in piedi, nonostante tutto. Saggio oltre i suoi anni, pulito nell'anima. Nel bene e nel male".

Parole da brividi che certificano l'enorme considerazione che hanno sempre avuto di Pogba sia Rafaela Pimenta che il suo grande mentore, Mino Raiola, da sempre legatissimo al centrocampista francese. Il ritorno alla Juventus sembrava l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera e invece tra infortuni e la squalifica per doping di fatto in bianconero Pogba si è visto pochissimo. In attesa del ricorso ora la Pimenta ha capito benissimo che Paul avrà bisogno di tanto supporto da parte degli amici più sinceri e di coloro i quali hanno condiviso con lui gioie e traguardi importanti ma che saranno però indispensabili soprattutto adesso.