Prima vendere e poi intervenire eventualmente sul mercato. È questo il percorso che dovrà seguire il Napoli in questa sessione invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. Non soltanto cedere in termini di entrate nelle casse azzurre, ma anche cedere per ridurre il costo degli ingaggi, alcuni pesanti, che stanno bloccando le operazioni del club partenopeo. È ovvio che Llorente e Milik sono una priorità in chiave di operazioni in uscita. Così come Ghoulam e Malcuit. Nel caso in cui, almeno due di questi 4 giocatori riuscissero a lasciare Napoli a gennaio, allora si potrebbe pensare di intervenire in quelle zone di campo in cui la squadra partenopea ha dimostrato qualche falla.

Come ad esempio nel ruolo di terzino sinistro, in cui Mario Rui non sempre garantisce quella sicurezza che vorrebbe Gattuso. Ghoulam non è più quel fantastico giocatore che abbiamo ammirato con Sarri e sta ancora cercando di recuperare al meglio dal brutto infortunio che l'ha tenuto fermo per lungo tempo (ma resta in uscita perché fuori dai piani di Gattuso così come Malcuit). Le soluzioni si chiamano Junior Firpo ed Emerson Palmieri. Entrambi non sono quasi mai stati utilizzati quest'anno e rappresentano delle occasioni da cogliere.

Il Napoli pensa a Emerson Palmieri e Junior Firpo per la fascia sinistra

Junior Firpo ha giocato in stagione soltanto 246′ per un totale di 7 presenze complessive: 5 in Champions League e addirittura solo 2 in Liga. Nel massimo campionato spagnolo, il terzino sinistro dominicano naturalizzato spagnolo, è uno di quegli elementi che potrebbero fare al caso del Napoli. Giuntoli potrebbe sicuramente provare, come primo approccio, la strada del prestito, anche se il Barcellona sicuramente vorrà trovare una soluzione di trasferimento che possa consentire al club catalano di monetizzare. O quantomeno di farlo nel più breve tempo possibile. Sta di fatto che nell'ultima sfida in Liga contro il Valladolid, Firpo ha giocato solo 19′, ma non scendeva in campo dal 22 novembre.

Per quanto riguarda Emerson Palmieri invece, la situazione sembra essere più difficile. Non per l'impiego del giocatore al Chelsea che attualmente in Premier League ha giocato solo due partite per un totale di 88′, quanto per la concorrenza. Il giocatore, che è comunque presente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, è molto seguito in Serie A, anche dalla stessa Juventus e dall'Inter. Ma per il momento nessuno accenna a muovere il primo passo. Il club azzurro potrebbe giocare sul fatto che a Napoli troverebbe sicuramente uno spazio importante che lo possa far mettere maggiormente in luce in vista dell'Europeo di giugno. Oggi come oggi la trattativa potrebbe anche avere risvolti positivi dati gli ottimi rapporti tra i due club.