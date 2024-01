Il Marsiglia avrà due Gattuso, Rino ha accolto suo figlio Francesco: giocherà nelle giovanili Il Marsiglia ha annunciato l’acquisto di Francesco Gattuso, il figlio dell’allenatore Rino: dopo aver seguito il padre in Spagna il giovane portiere è pronto a farsi largo anche in Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Da oggi ci saranno due Gattuso al Marsiglia, uno in panchina e l'altro in campo. Rino Gattuso ha accolto nella sua squadra anche il figlio Francesco, ultima aggiunta del club francese in questa sessione di calciomercato.

Il suo arrivo è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale che ha reso noto l'arrivo di cinque nuovi giovani all'interno della squadra: Francesco al momento si aggregherà alla squadra giovanile, ma la speranza ovviamente è quella di fare l'esordio anche in prima squadra guidato dal padre, una situazione già vista in tanti grandi campionati europei.

Non è la prima volta che Gattuso si trova a lavorare al fianco del figlio. Nel corso della sua esperienza al Valencia il classe 2005 aveva seguito il padre in Spagna, accomodandosi sempre nell'Academy in attesa di trovare il momento opportuno per fare minutaggio anche fra i grandi.

In Italia Francesco ha vestito le maglie di alcune squadre di Serie C e D, prima di intraprendere l'esperienza all'estero proprio come suo padre. Da lui però non ha ereditato quasi nulla dal punto di vista calcistico, dato che i due giocano in ruoli completamente diversi: Gattuso jr infatti è un portiere alto 1.97 che adesso cercherà di farsi largo anche in Francia.

Attualmente la squadra allenata da "Ringhio" è settima in classifica, con la zona Champions League distante però soltanto 5 punti. Una distanza non incolmabile, soprattutto per l'avvio di campionato piuttosto turbolento che il Marsiglia ha dovuto affrontare prima dell'arrivo del nuovo allenatore, subentrato in panchina lo scorso settembre.

Gattuso era chiamato a risollevare i francesi da una situazione di crisi e al momento la sua missione procede bene, anche se il grande obiettivo della Champions League non è ancora assicurato. E chissà se, oltre a togliersi la soddisfazione della qualificazione europea, l'ex giocatore non possa coronare anche il sogno del figlio Francesco con il debutto tra i grandi.