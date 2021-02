In poco più di un anno il Southampton ha incassato un doppio 9-0 in Premier League. Dopo il pesantissimo ko contro il Leicester dell'ottobre 2019, i Saints sono stati travolti con lo stesso risultato dal Manchester United nel match infrasettimanale valido per la 22a giornata di campionato. Un vero e proprio tracollo quello contro i Red Devils, che hanno trovato terreno fertile anche alla luce della doppia espulsione, di Jankewitz e Bednarek, nella formazione ospite.

Manchester United-Southampton 9-0, notte da incubo per Ralph Hasenhüttl

La notte da incubo del Southampton all'Old Trafford è iniziata dopo soli 2′ di gioco con l'espulsione lampo di Jankewitz, per una brutta entrata su McTominay. Con la superiorità numerica la squadra di Solskjaer ha subito messo in discesa il match portandosi sul 4-0 dopo un tempo, grazie alle reti di Wan-Bissaka, Rashford, Cavani e all'autogol del disastroso Bednarek. Quest'ultimo poi nella ripresa ha completato la sua serata no, rimediando il rosso e lasciando il Southampton in 9.

Per il Southampton secondo 9-0 in poco più di un anno, record eguagliato

A quel punto lo United ha dilagato, con la doppietta di Martial, e i gol di Bruno Fernandes, McTominay e James per un 9-0 clamoroso finale. I Red Devils agganciano i cugini del Manchester City (che devono recuperare due partite), in vetta alla classifica, mentre il Southampton resta al 12° posto. Per i biancorossi si tratta del secondo 9-0 dopo quello interno contro il Leicester, con il manager Ralph Hasenhüttl che torna dunque sulla graticola. Anche questa partita entra nella storia del massimo campionato inglese come la terza vittoria più larga, dopo Manchester United-Ipswich 9-0 del 1995 e appunto Southampton-Leicester 0-9 del 2019.