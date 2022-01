Il Manchester United crolla, solo due tiri contro il Wolverhampton: “Sono molto deluso” Il Manchester United crolla sotto i colpi di un Wolverhampton scatenato che riesce a fare bottino pieno all’Old Trafford. La squadra di Rangnick perde 1-0 in casa senza mai tirare in porta: “Sono molto deluso”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United crolla sotto i colpi di un Wolverhampton scatenato che riesce a fare bottino pieno all'Old Trafford. La squadra di Rangnick perde 1-0 in casa e non riesce a dare seguito all'ottima gara vinta contro il Burnely per 3-1. Da Cavani a Cristiano Ronaldo passando per Bruno Fernandes, le occasioni per il Manchester United sono state davvero poche e così a Joao Moutinho è bastato un guizzo per mettere la palla in rete nel secondo tempo. Al termine della gara Rangnick è stato durissimo con i propri giocatori:

"Non abbiamo giocato assolutamente bene – ha detto – Abbiamo avuto tanti problemi e nel secondo tempo abbiamo anche cambiato modulo". Il tecnico dello United però se la prende soprattutto con l'organizzazione in campo dei propri giocatori: "Potevamo fare gol ma la rete che abbiamo subito dimostra i nostri errori – continua – Ancora una volta questo è uno dei tanti gol subiti senza alcuna pressione e marcatura. Sono deluso dalla prestazione". A far specie sono però soprattutto i numeri della partita.

Il Manchester United infatti ha chiuso la gara effettuando 19 tiri, di questo però soltanto 2 hanno centrato lo specchio della porta. Un dato statistico deludente per una squadra che annovera in attacco gente proprio come Cavani e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo ha chiuso la gara con la fascia da capitano sul braccio dimostrando grande spirito di sacrificio e partecipazione al gioco per recuperare il risultato. Ma questo non è bastato per acciuffare un pareggio che avrebbe reso quantomeno agrodolce una gara che ha messo in evidenza tutte le difficoltà del Manchester United. I Red Devils restano fermi adesso al settimo posto con 31 punti e soprattutto con una gara in meno che potrebbe consentire a una tra Tottenham e Arsenal di spiccare il volo e allungare verso le zone nobili della classifica.