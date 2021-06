Ottanta milioni di euro. È la cifra che il Manchester United ha fissato per cedere Pogba nella prossima sessione di calciomercato. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e i Red Devils non hanno alcuna intenzione di trattare al ribasso per lasciar partire il centrocampista campione del mondo. Del resto, a Europei in corso e con la possibilità che assieme alla nazionale arrivi fino in fondo al torneo (e magari lo vinca), perché sottostimare un calciatore così importante e ambito? Ambito, sì.

A pensare a lui c'è da sempre la Juventus della capacità tentacolare del ‘polpo' nel cuore della mediana ha avvertito – e come – la mancanza. Fisicità, dinamismo, qualità: in bianconero venne ribattezzato Pogboom anche per l'abilità nell'essere pericoloso (o decisivo) al tiro, negli inserimenti in attacco. Da Torino andò via per un bel po' di soldi (oltre 100 milioni), adesso che è rientrato Allegri (suo allenatore dal 2014 al 1026) serve un colpa di coda nelle trattative per indirizzarle in senso favorevole. La somma da versare attualmente (80 milioni) e l'insidia del Psg che può fare all-in e portare a Parigi il mediano della selezione transalpina (garantendo uno stipendio elevato) sono le maggiori insidie.

Cosa può sbloccare l'operazione e far pendere l'ago della bilancia dalla parte della Juve? Un sacrificio importante e una serie di pezzi che si devono incastrare. Il sacrificio in realtà è uno scambio, non proprio alla pari, con il Manchester United: ovvero, accogliere il francese e lasciar tornare CR7 a Old Trafford, dove la sua carriera ha subito un'impennata. I Red Devils sarebbero anche una sistemazione gradita ma, a proposito di tasselli del mosaico che devono combaciare, ce n'è uno fondamentale: quale ingaggio garantire al portoghese che a Torino percepisce 31 milioni netti a stagione mentre dall'Inghilterra fanno sapere che andare oltre i 20 non è in programma. Insidia ulteriore: se lo united molla e gli ormeggi e si tuffa nell'affare Sancho non c'è ‘amarcord' che tenga, nemmeno con o per CR7. Serviranno solo soldi cash.