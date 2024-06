Il logo degli Europei 2024 ha un significato nascosto: perché sono stati scelti quei colori

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La coppa d'argento è la regina del logo degli Europei 2024: il sogno di tutte le nazionali è lì a portata di mano e campeggia sul campo tutti i giorni prima di ogni partita. Ma, a differenza delle edizioni passate, quest'anno il logo è accompagnato da una girandola di colori che sembrano essere scelti a caso ma che in realtà nascondono un significato molto preciso che la UEFA ha voluto spiegare dettagliatamente.

Il significato del logo di Euro 2024

In tanti sono rimasti perplessi dalla scelta dei colori che la UEFA ha fatto per accompagnare le squadre in questi Europei. Sullo sfondo del logo, proprio dietro alla coppa, ci sono delle strisce di tanti colori posizionate in maniera apparentemente casuale: giallo, rosso, nero, verde, bianco e blu, disposti senza un particolare ordine e senza una sequenza ben identificabile. In realtà quella girandola rappresenta tutti i Paesi raccolti sotto la bandiera del calcio europeo, indipendentemente dalla loro partecipazione a questo torneo.

In pratica i colori sono gli omaggi alle bandiere di tutte le nazioni, raggruppate secondo le similitudini cromatiche e ben rappresentati da questa sequenza che funge da base per il logo degli Europei. Lo schema non è immediato, ma con l'aiuto dei loghi dei vari Paesi si possono immediatamente identificare tutte le bandiere.

La scelta di puntare proprio su quei colori non è stata capita da tutti a primo impatto ma in realtà la UEFA aveva uno scopo ben preciso: "Siccome Euro 2024 è basato tutto sulla diversità e l'inclusione, il nostro logo include tutti le combinazioni di colori presenti nelle bandiere delle nazioni che fanno parte della UEFA". Insomma, un omaggio che va ben oltre la competizione e abbraccia le radici del calcio europeo nella sua interessa.