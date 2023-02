Il gol più spettacolare dell’anno è solo un’illusione ottica: era troppo bello per essere vero Paul Mullin è diventato molto popolare per un gol eccezionale segnato con una vera e propria invenzione. Un altro video però svela come sono andate veramente le cose.

A cura di Marco Beltrami

Rispetto a qualche anno fa, è molto più facile anche per i calciatori dei campionati minori prendersi la scena e conquistare popolarità. Le loro prodezze infatti finiscono facilmente sui social, grazie a video registrati dai tifosi e non solo, con la possibilità poi di diventare virali. Così è stato anche per Paul Mullin centravanti cresciuto nelle giovanili di Everton e Liverpool e che milita attualmente in National League, la quinta serie del calcio inglese. Il classe 1994 è diventato molto famoso per un gol particolare segnato nella sfida contro l'Aldershot.

Un match ricco di emozioni e colpi di scena, che si è concluso con la vittoria del Wrexham, trascinato dalle reti di Mullin. Nel 4-3 in favore degli ospiti, il calciatore in questione ha avuto un ruolo fondamentale visto che a fine match si è portato il pallone a casa, classico rito per chi è stato autore di una tripletta. La terza marcatura dell'attaccante però è stata senza dubbio quella che ha lasciato tutti a bocca aperta oltre che oggetto anche di un dietrofront. Mullin infatti sembrava essersi reso protagonista di una giocata fenomenale.

Lanciato in profondità, Mullin si è ritrovato il pallone tra i piedi proprio all'ingresso dell'area. Il centravanti contrastato da un avversario, e con il portiere in uscita si è fatto quasi scavalcare dalla sfera, ma poi con una mossa repentina ha sorpreso tutti: si è girato in fretta quasi con una piroetta e poi ha toccato la palla a metà tra un colpo di tacco e una deviazione di esterno. Il pallone ha preso una traiettoria beffarda, a pallonetto, ed è finito in porta. In tanti hanno celebrato l'azione considerandola meritevole di una candidatura al Premio Puskas, riservato ai gol più belli dell'anno.

In realtà però come mostrato in un video registrato da un'altra prospettiva l'azione eccezionale di Mullin è figlia di un'illusione ottica. Dopo che l'attaccante colpisce la sfera infatti c'è la deviazione di Corey Jordan, ovvero del difensore che stava cercando di fermarlo. Proprio il tocco involontario del biancorosso è decisivo nell'imprimere al pallone la traiettoria giusta per finire in rete. Inevitabilmente quindi al termine della gara, il gol è stato "tolto" a Mullin che aveva celebrato la tripletta con tanto di pallone portato a casa, ed è stata ufficializzata l'autorete di Jordan. Resterà comunque una giornata da incorniciare per il giocatore del Wrexham e per i compagni.