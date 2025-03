video suggerito

Il gol di Ovalle non si è mai visto, i telecronisti impazziscono: "Dobbiamo dargli un nome" Lizbeth Ovalle protagonista di una giocata sensazionale in Messico. Un gol eccezionale, che ha mandato in visibilio i telecronisti.

A cura di Marco Beltrami

Quanto fatto da Lizbeth Ovalle in occasione del match tra il Tigres e il Chivas è destinato ad essere ricordato a lungo. Una prodezza difficile anche solo da pensare per questa calciatrice messicana che milita anche nella nazionale del suo Paese. I telecronisti della televisione ufficiale del campionato femminile sudamericano sono letteralmente impazziti, al punto da non riuscire a trovare nemmeno un nome che possa descrivere al meglio la giocata.

Il gol incredibile di Lizbeth Ovalle in Messico

Sugli sviluppi di un angolo dalla destra, la squadra di casa ha provato a spingere con costanza nonostante il rischio di perdere la palla. Alla fine ecco partire un cross molto ben calibrato in area. Il pallone è finito nella disponibilità di Ovalle che in realtà si era inserita con i tempi giusti, nonostante la marcatura. La calciatrice del Tigres ha subito capito che non sarebbe potuta arrivare sulla sfera in modo convenzionale e ha optato per una soluzione eccezionale.

Un doppio colpo di tacco volante in torsione per impattare la palla in modo perfetto e mandarla addirittura nel sette con una traiettoria pazzesca. Una magia assoluta da parte della giocatrice messicana che è stata subito celebrata dalle compagne, incredule per quanto accaduto. Percentuale di difficoltà altissima per quello che è sembrato un colpo alla Ibrahimovic.

Telecronisti impazziti per il gol di Ovalle

I telecronisti della partita sono letteralmente impazziti. Dopo la classica celebrazione di stampo sudamericano, con l'urlo prolungato "goool", ecco l'estasi di fronte allo "scorpione" inedito: "Era l'unico modo in cui si poteva fare, te l'avevo detto. Come una specie di mezzo scorpione. Dobbiamo dargli un altro nome. Non è uno scorpione, ma qualcosa del genere. Sono sotto shock. Che gol folle! La ragazza è valida e ci ha regalato un'opera d'arte". Ecco un serio candidato al premio per il gol dell'anno".