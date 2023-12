“Il gol di Arnautovic in Genoa-Inter era da annullare”, un precedente inchioda l’arbitro Doveri e il Var È la sintesi dell’episodio da moviola che fa riferimento all’azione che ha portato l’Inter in vantaggio a Marassi verso la fine del primo tempo. Il precedente in Verona-Lazio (rete non convalidata a Casale) fa discutere: “O hanno sbagliato a Verona oppure hanno sbagliato questa sera. Sarebbe stato corretto annullare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

171 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il contatto incriminato avviene tra Bisseck e Strootman. L'arbitro Doveri, in buona posizione, non lo reputa falloso e il Var ne conferma la valutazione.

"Il gol segnato da Arnautovic contro il Genoa era da annullare". È la sintesi dell'episodio da moviola che fa riferimento all'azione che ha portato l'Inter in vantaggio a Marassi verso la fine del primo tempo (il match finirà 1-1). C'è un precedente che viene citato dall'ex arbitro, Luca Marelli, a Dazn e serve per sottolineare anzitutto la mancata uniformità di giudizio del Var (al Ferraris c'era Irrati) nella valutazione di determinati episodi oltre all'errore del direttore di gara, Doveri.

Cosa può essere successo e perché dalla cabina di regia non sono intervenuti per segnalare l'eventuale scorrettezza? La prima spiegazione, quella più plausibile e si può dare a corredo del presunto silent-check, è che sia stata confermata la decisione presa dal fischietto. Come si evince anche da una delle immagini proposte dal replay, è sembrato avere la visuale sufficientemente libera ed essere in posizione frontale rispetto al contatto incriminato. Ma c'è qualcosa che non va e c'è un particolare che solleva molte perplessità.

Il contatto incriminato avviene in piena area di rigore del Genoa tra Bisseck e Strootman, si verifica sugli sviluppi della rimessa laterale di Darmian. La rimessa in gioco è lunga, la traiettoria della palla si dirige verso la mischia di calciatori che contende la sfera. Nel caso specifico, il centrale difensivo interista appoggia le due mani sulla schiena di Strootman e sembra spintonarlo, impedendogli di saltare. Riuscirà a farlo lo stesso Bisseck che, complice la stazza, riuscirà anche a dare una ‘spizzata' alla sfera che carambolerà sulle spalle di un altro calciatore del Genoa.

Doveri non fischia e il Var non ha inficiato la decisione del campo. Inutili le proteste molto forti dei giocatori del Genoa. A giudicare dall'analisi che fa di quel frangente Marelli, invece, erano obiezioni motivate. "Sarà una rete di cui si discuterà molto, soprattutto per un precedente recente. L'episodio si verifica al 42° in seguito a una rimessa laterale. Strootman cade dopo un contrasto con Bisseck".

Dov'è l'irregolarità? L'ex direttore di gara non ha dubbi e focalizza l'attenzione su un dettaglio in particolare di quel momento. Ovvero che il difensore dell'Inter "non tocca neanche il pallone e si vede molto bene che c'è una spinta a due braccia su Strootman. Non conta nulla che quest'ultimo avesse le braccia verso Bisseck, stava solo prendendo posizione e da parte sua non c'è stata alcuna trattenuta. È un fallo chiaro, su cui mi sarei aspettato un intervento del Var".

L'episodio da moviola in Verona-Lazio è citato da Marelli come precedente simile a quanto accaduto a Marassi.

Qual è il precedente a cui fa riferimento Marelli? Si tratta del gol annullato a Casale in Verona–Lazio giocata il 9 dicembre scorso e terminata 1-1: "In questo caso segna direttamente Casale che salta su Duda. La rete è stata convalidata in campo e Ayroldi è stato chiamato successivamente chiamato al monitor dal Var per la on-field-review che ha portato all'annullamento del gol. Dunque… o hanno sbagliato a Verona oppure hanno sbagliato questa sera. Secondo me sarebbe stato corretto annullare le due reti".