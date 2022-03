Il girone di qualificazioni Mondiali stravolto dal Covid: restano solo due squadre Anche le Qualificazioni ai Mondiali sono state condizionate dal Covid, due nazionali sono state costrette a rinunciare e il Gruppo A è rimasto con due sole squadre.

A cura di Alessio Morra

Le Qualificazioni per i Mondiali Qatar 2022 sono state condizionate e non poco dalla pandemia. Il calendario internazionale ha subito dei forti scossoni negli ultimi due anni e in ogni continente le date sono cambiate rispetto a quelle originali. Entro fine mese tutte le fasi a gironi termineranno, ma non finiranno le qualificazioni, perché a giugno si terranno tre playoff che determineranno le ultime squadre qualificate. L'Oceania vede l'intera fase di qualificazione in queste settimane, dal 13 al 30 marzo a Doha si tengono le partite che decreteranno la squadra che otterrà il posto per i playoff inter-zona, ma queste qualificazioni sono state falcidiate dal Covid e in uno dei due raggruppamenti sono rimaste in corsa solo due squadre. Una situazione stranissima.

Da quando l'Australia gioca le Qualificazioni ai Mondiali con l'Asia sono solo nove le squadre che prendono parte alle Qualificazioni dell'Oceania. La formula è semplice, ci sono due gironi da quattro squadre, con le prime due di ognuno che passano alle semifinali, poi ovviamente c'è la finale. Le prime sette del ranking FIFA accedono direttamente, l'ottava viene scelta tramite spareggio, che però non c'è stato. Perché Tonga dopo l'eruzione del vulcano ha deciso di non partecipare.

Le otto squadre sono state divise in due gironi. Nel Gruppo A: Isole Salomone, Tahiti, Isole Cook e Vanuatu; mentre nel B: Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Figi. Va da sé che c'è una favoritissima, la Nuova Zelanda, l'unica che costeggia la top 100 del Ranking FIFA.

Il Gruppo A invece era quello più equilibrato, ma è stato condizionato dal Covid. Lo scorso 17 marzo il match tra Tahiti e Vanuatu non è stato giocato, perché le Vanuatu avevano in squadra diversi calciatori positivi e non sono scesi in campo. Stessa sorte è capitata nei giorni seguenti alle Isole Cook. Sia Vanuatu che le Cook hanno successivamente rinunciato a giocare le Qualificazioni Mondiali e così nel Gruppo A sono rimaste solo due squadre.

Una situazione paradossale che ha obbligato la confederazione dell'Oceania a cancellare tutte le partite delle due nazionali isolane. E così Isole Salomone e Tahiti si giocheranno il primo posto del girone in una partita secca il primato del girone, chi perderà arriverà secondo e potrebbe esserci una squadra in una semifinale playoff con zero vittorie.

Il Bureau della confederazione dell'Oceania ha stabilito le regole e in questo comunicato ha scritto: "Sono state prese le seguenti decisioni al fine di determinare il vincitore e il secondo classificato del Gruppo A in modo equo e semplice:

1. Tutte le partite giocate o programmate per essere giocate nell'ambito del Gruppo A che coinvolgono le Isole Cook o Vanuatu si considerano non svolte ai fini della determinazione della classifica del girone. 2. La partita tra le Isole Salomone e Tahiti, in programma per il 24 marzo 2022, si svolgerà in un'unica partita di spareggio per determinare il vincitore e il secondo classificato del Gruppo A. Ai sensi dell'articolo 20 comma 11 del Regolamento per la competizione preliminare della Coppa del Mondo FIFA 2022™, se la partita è in parità al termine del tempo di gioco normale, si giocheranno i tempi supplementari. Se il punteggio è ancora in parità al termine dei tempi supplementari, per determinare il vincitore verranno effettuati i calci di rigore.