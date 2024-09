video suggerito

Il gesto elegante dell’Inter per Rodri dopo l’infortunio: i tifosi del City non se l’aspettavano Il bel gesto dell’Inter nei confronti di Rodri dopo il grave infortunio subito dal centrocampista del Manchester City. Fu suo il gol decisivo che costò la Champions ai nerazzurri nel 2023. I tifosi inglesi hanno apprezzato moltissimo: “Questa è classe”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Auguriamo a Rodri una pronta guarigione! Torna più forte, campione". È il messaggio dell'Inter affidato all'account social di X in cui il club nerazzurro si rivolge al centrocampista del Manchester City il quale ha subito un gravissimo infortunio. Per lui lesione al legamento del ginocchio destro che si era procurato nel corso del big match di Premier giocato domenica scorsa tra la squadra di Guardiola e l'Arsenal finito poi con il punteggio di 2-2 grazie al pareggio in extremis firmato in pieno recupero da Stones. Ebbene i tifosi dei Citizens hanno apprezzato molto.

Il gesto dei nerazzurri assume una valenza importante soprattutto se consideriamo che Rodri era stato colui il quale aveva regalato al Manchester City la Champions League 2023 nella finale di Istanbul vinta proprio contro l'Inter. Fu lui a spezzare il sogno della squadra di Simone Inzaghi. Viene dunque messa in evidenza la sportività dell'Inter che chiaramente ha voluto mostrare vicinanza al calciatore in questo momento molto delicato della sua carriera. Il tweet dell'Inter è diventato immediatamente virale soprattutto tra i tifosi inglesi.

In molti hanno infatti commentato sotto la nota pubblicata dalla squadra nerazzurra. "Grazie molte. – scrive qualcuno mentre altri aggiungono -. È il più grande club d'Italia". Dovrebbe essere la normalità il fatto che una squadra mostri vicinanza a un calciatore che ha subito un grave infortunio a prescindere dal gol realizzato in una finale di Champions spegnendo i sogni di milioni di tifosi nerazzurri. Un concetto sottolineato da altri sostenitori inglesi che comunque hanno apprezzato molto che i nerazzurri abbiano voluto fare questo gesto molto bello.

Il gol di Rodri contro l'Inter nella finale di Champions 2023.

L'importanza di Rodri nel Manchester City di Guardiola

"This is class" sottolineano altri. Insomma, con una semplice nota e una frase ben precisa l'Inter ha riscosso un enorme successo tra i sostenitori del City. L'ultima immagine di Rodri di fronte ai calciatori nerazzurri era chiaramente quella del gol realizzato con un piattone destro a giro che ha gelato la squadra di Simone Inzaghi in quella finale di Champions League a Istanbul. Rodri è sicuramente una perdita importante per il Manchester City che perde il perno del proprio undici titolare quasi sempre schierato dal primo minuto da Guardiola.