Il gesto di Dybala per Paredes prima del secondo rigore col Parma: doveva ricambiare un favore

Il gesto di Paulo Dybala nei confronti di Leandro Paredes in occasione del rigore realizzato dal centrocampista per il momentaneo 4-0 in Roma-Parma. L'attaccante doveva ricambiare un favore.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma contro il Parma risorge nel segno di Paulo Dybala. Il suo nome in questi giorni è rimbalzato più volte sul fronte mercato per via di un suo possibile trasferimento al Galatasaray a gennaio. L'argentino però per il momento risponde sul campo con una doppietta nel 5-0 complessivo dei giallorossi rifilato agli emiliani. La Joya dunque protagonista in campo ma anche con i compagni, come accaduto in occasione del rigore del momentaneo 4-0 messo a segno da Leandro Paredes. Il centrocampista segna dopo il bel gesto dello stesso Dybala.

L'ex attaccante della Juventus infatti poteva mettere a segno una tripletta ma non ha voluto. Dopo l'atterramento in area di rigore da parte di Saelemaekers, è stato proprio Dybala a prendere tra le mani la palla e consegnarla al connazionale. Un gesto apprezzatissimo da Paredes che poco prima aveva fatto lo stesso per lui. Dybala ha dunque ricambiato il favore sul rigore che la Joya ha realizzato nei primi 45 minuti dopo aver ricevuto proprio da Paredes il pallone tra le mani. Quel penalty poteva batterlo il centrocampista che invece ha preferito darlo all'attaccante.

Dybala più defilato in basso a destra che aspetta Paredes per festeggiare ancor prima che il compagno calciasse in porta.

Dopo l'atterramento in area di rigore di Dybala nel primo tempo infatti, Saelemaekers aveva tra le mani il pallone. Il belga, come raccontato da DAZN, prende la sfera e la consegna nelle mani di Paredes per invitarlo a battere. Evidentemente la gerarchia di Ranieri imposta alla squadra sui rigori è molto libera: tira chi se la sente. E in effetti sembra essere proprio così. Paredes però non voleva calciare quel penalty e infatti consegna la palla alla stessa Joya che realizza la rete che sblocca la partita. Un gesto ricco di significato dopo quanto accaduto.

La dedica di Paredes a Soulé dopo il rigore realizzato.

Il gesto tra i due argentini che confermano la grande intesa in campo

Nel corso della scorsa settimana infatti si era parlato di una visita a casa di Dybala da parte di Paredes e Angelino. Motivo? Convincerlo a restare in giallorosso rifiutando il Galatasaray. Da capire se questo succederà davvero ma quel gesto sembra dare ancor più forza al messaggio dei due giocatori. E così in occasione del tiro dagli undici metri segnato da Paredes, si vede Dybala sicuro della realizzazione, aspettarlo già in zona bandierina per festeggiarlo. Tra i due argentini c'è intesa, così come per Soulé a cui Paredes ha dedicato il gol.