Il folle autogol della Lettonia di Nicolato: fa tutto da sola, gli avversari non toccano mai il pallone Dopo soli 12 secondi di Lituania-Liechtenstein, match amichevole giocatosi martedì 26 marzo, la squadra di Nicolato si è trovata in svantaggio nel modo più imbarazzante: segnandosi un'autorete senza che mai gli avversari toccassero praticamente il pallone.

A cura di Alessio Pediglieri

Periodo di amichevoli internazionali e tanti test-match sparsi per il mondo tra cui anche Lettonia-Liechtenstein, partita disputata martedì 26 marzo sul neutro di Cipro e finita 1-1. Ma passerà alla storia come la gara in cui si è assistito forse all'autogol più improbabile di sempre con la nazionale allenata dal tedesco Funfstuck che si è trovata inaspettatamente in vantaggio dopo soli 12 secondi gioco, senza praticamente mai toccare il pallone.

Segnare senza giocare, praticamente è iniziata in questo modo l'amichevole Lettonia-Liechtenstein, disputatasi allo stadio cipriota Antonis Papadopoulos a Larnaca, davanti a poco più di 8 mila tifosi che però hanno assistito ad un evento praticamente unico. La gara ha visto il proprio inizio alle 18:00, con calcio di inizio per i giocatori del Liechtenstein che subito hanno provato ad accendere il match con palla lunga nella metà campo della Lettonia. Ed è in quell'istante che i giocatori di Paolo Nicolato combinano la classica frittata, rimediando una pessima figura sul campo.

La colpa è di Marcis Oss, difensore 32enne di grande esperienza con le sue 25 presenze e 1 gol con la maglia della Lettonia, che ha commesso un errore pazzesco mandando la palla nella propria rete dopo solo 12 secondi di gioco e dopo un lungo fraseggio difensivo tra compagni di squadra, fino al retropassaggio conclusivo con cui ha infilato la propria porta. L'azione ha visto partecipare tutta la difesa lettone, nella gestione del pallone di fronte al pressing dei giocatori del Liechtenstein. Ordinaria amministrazione finché la palla è arrivata tra i piedi di Oss che ha optato per un passaggio al proprio portiere.

Peccato che Pavel Steinbors, estremo lettone altrettanto esperto con i suoi 38 anni e 30 presenze con la nazionale, non era in porta: si era spostato oltre il secondo palo, ingannando il proprio difensore che, automaticamente, gli ha passato il pallone credendolo in posizione. il risultato è stato un esito fantozziano: il rasoterra di Oss si è diretto verso la linea di porta, per poi superarla inesorabilmente mentre Steinbors, preso in controtempo, è scivolato goffamente nel tentativo di evitare il peggio.

Tutto ciò ha permesso al Liechtenstein di ritrovarsi incredibilmente in vantaggio senza mai aver toccato di fatto il pallone, di fronte al colossale errore dei due giocatori di Nicolato che, oltretutto si conoscono benissimo essendo compagni, oltre che in nazionale, anche nell'FK RFS, club di Riga che milita nel massimo campionato lettone.