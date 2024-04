video suggerito

Nardi si fa male a e perde una partita che aveva già vinto: lezione di sportività dall’avversario Sconfitta beffarda per Luca Nardi a Bucarest contro Seyboth Wild, dopo cinque match point non sfruttati e un infortunio. Bel gesto del brasiliano nell’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il tennis viene definito "lo sport del diavolo" e quanto accaduto a Montecarlo nella rocambolesca sconfitta di Sinner contro Tsitsipas ne è un esempio. Una conferma è arrivata anche dal match valido per il primo turno del torneo di Bucarest tra Luca Nardi e il brasiliano Seyboth Wild. L'azzurro ha perso una partita che sembrava chiusa, dopo aver sciupato 5 match point e anche a causa di un beffardo infortunio. In questa situazione il suo avversario si è contraddistinto per grande sportività.

Dopo il botta e risposta dei primi due set, con l’azzurro in rimonta dopo la vittoria del secondo, l’inerzia del match sembrava favorevole a lui. 5-3 con break per Luca che ha avuto a disposizione anche 5 match Point, purtroppo per lui non andati a buon fine. Come se non bastasse ecco la torsione innaturale della caviglia sinistra e il forte dolore per Nardi che si è accasciato a terra dolorante rendendosi conto subito della gravità della situazione.

Per lui è stato necessario l'intervento del giudice di sedia e del fisioterapista che hanno provato a valutare le condizioni della sua articolazione che a quanto pare si è leggermente gonfiata. Nel frattempo Seyboth Wild si è mostrato un vero e proprio signore: dopo aver superato la sua metà campo e la rete, il brasiliano ha portato al suo avversario una sedia per aiutarlo ad accomodarsi, lasciando così il terreno di gioco dove era sdraiato.

Una bella scena di sportività, con Nardi che ha apprezzato e ringraziato. Per lui le cose non sono andate bene, visto che la caviglia è stata fasciata, ma il dolore non si è fermato. Il tennista italiano è rimasto in campo seppur visibilmente limitato ed è comunque riuscito a portare il set e il match al tie-break giocando sul dolore. Una giornata decisamente maledetta per il giocatore pesarese che esce di scena nel peggiore dei modi. Ora la speranza è che l'infortunio non sia troppo grave.