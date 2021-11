Il filmato che imbarazza Messi, i tifosi insorgono: “Ma lo fa sempre?” Leo Messi è stato sostituito da Pochettino venerdì scorso nell’intervallo del match di campionato contro il Lille, un cambio che inizialmente aveva fatto discutere, prima che saltasse fuori la versione ufficiale su un problema muscolare alla coscia sinistra per l’argentino. Nel corso del primo tempo peraltro era successo qualcosa che poi è finito in un video diventato virale.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi potrebbe non giocare mercoledì contro il Lipsia nel quarto turno del girone di Champions League, in un gruppo che vede la squadra di Pochettino al comando con 7 punti davanti a Manchester City (6), Bruges (4) ed appunto il fanalino di coda Lipsia, fermo a zero punti dopo tre sconfitte nelle prime tre partite. La trasferta in terra tedesca non viene ritenuta meritevole di mettere a rischio la muscolatura del fuoriclasse argentino, che era stato sostituito nell'intervallo dell'ultimo turno di campionato contro il Lille proprio per un problema al flessore sinistro. L'attaccante di Rosario sarà invece sicuramente a disposizione per il prossimo turno di Ligue 1 in casa del Bordeaux sabato prossimo.

Intanto nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra una ventina di secondi del primo tempo del match contro il Lille, rimontato faticosamente dal PSG grazie alle reti di Marquinhos e Di Maria dopo essere andato al riposo in svantaggio. Le immagini mostrano per tutto il tempo Messi completamente fermo appena fuori dall'area di rigore avversaria, senza neanche spostarsi di un centimetro mentre a fondo campo Neymar e Di Maria si dannano per uscire da una situazione difficile, braccati dai giocatori del Lille.

È chiaro che ci sta che un campione come Messi a 34 anni si prenda qualche pausa in campo per rifiatare, in modo da avere in altri momenti la brillantezza per essere decisivo, cosa che peraltro gli riesce ancora benissimo. Il video ha avuto un grande impatto, ma in molti hanno preso le parti del campione argentino, sottolineando che la stessa cosa accadeva a Barcellona senza impedirgli di essere il miglior calciatore al mondo: "Messi ha sempre giocato così, chiunque se ne accorga solo ora in precedenza aveva visto soltanto gli highlights". Un altro tifoso ha scritto: "Ma lo fa sempre? Lo guardate giocare?". Insomma se il buon Leo ogni tanto si prende una piccola pausa e poi sprigiona la sua solita magia va più che bene…