Il figlio di Ibrahimovic fa un grande assist al debutto tra i professionisti con Milan Futuro

Esordio agrodolce per Maximilian Ibrahimovic tra i professionisti: il figlio di Zlatan ha fatto il suo debutto in Serie C nella partita che Milan Futuro ha perso per 5-1 contro la Torres ma ha regalato un pregevole assist al compagno per l'unica rete segnata dei giovani rossoneri.

A cura di Vito Lamorte

Esordio agrodolce per Maximilian Ibrahimovic tra i professionisti. Il figlio di Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo debutto in Serie C nella partita che Milan Futuro ha perso per 5-1 contro la Torres ma ha regalato un pregevole assist ad Andrea Magrassi per la rete della bandiera dei giovani rossoneri.

Nonostante il positivo ingresso in campo di Ibrahimovic Jr, c'è poco da festeggiare per la squadra di Daniele Bonera: Milan Futuro è terzultimo in classifica nel girone B di Serie C e sono tante le difficoltà i ragazzi stanno incontrando in questa prima annata tra i pro.

Il figlio di Ibrahimovic fa un grande assist al debutto con Milan Futuro

Triangolazione con Fall e tocco d'esterno verso il centro dell'area per il compagno, che in girata ha battuto il portiere della squadra sarda: Ibrahimovic Jr ha costruito da solo il gol della squadra di Bonera con una giocata di altissima qualità ma va sottolineata anche l'ottima esecuzione di Magrassi, che si è coordinato benissimo e in acrobazia ha segnato l'unica rete di giornata del Milan Futuro.

A fine settembre aveva segnato un gol nel derby vinto dalla Primavera, un bel regalo in occasione del suo diciottesimo compleanno, e a distanza di qualche mese Ibrahimovic Jr si sta facendo notare anche tra i grandi.

Ibrahimovic Jr: "Odiavo il calcio, poi c'è stato un click nella mia testa"

Pochi giorni dopo il suo gol nel derby, Maximilian Ibrahimovic si è raccontato in una lunga intervista al giornale svedese Sportbladet e ha parlato del suo rapporto con il calcio: "Fino ai miei 11 anni odiavo il calcio. Pensavo fosse la peggior cosa al mondo. Poi ad 11 o 12 anni mi è iniziato a piacere. Perchè? Era così, lo odiavo e basta. Niente mi sembrava giusto, era tutto sbagliato. Venivo sempre paragonato a mio papà. Non mi ci trovavo, ma poi ho trovato l’amore per questo sport. Un giorno mi sono svegliato e c’è stato questo “click” nella mia testa, è successo”.