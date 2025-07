Il figlio di Cristiano Ronaldo svela involontariamente la regola che tutti devono rispettare in casa

Cristiano Ronaldo Junior ha trascorso una giornata in diretta su Twitch con lo streamer Rakai. Insieme ad altri amici sono poi andati a casa del calciatore portoghese per giocare una partita in giardino ma a patto che Rakai non indossasse la maglia del Benfica.

Cristiano Ronaldo Júnior ha trascorso una giornata in diretta con lo streamer americano Rakai sulla piattaforma Twitch. Rakai e un altro streamer, il brasiliano Tota, hanno incontrato il figlio di Ronaldo in Portogallo iniziando il loro viaggio con lui in auto. Tanti i temi trattati durante il tragitto in una giornata ripresa minuto dopo minuto dalla pausa pranzo fino a sera quando tutti sono stati invitati da CR7 Jr a casa sua. La conversazione procede senza intoppi finché l'americano non mostra una maglia che ha comprato tirando dalla borsa la casacca del Benfica.

Cristiano Ronaldo jr e Rakai durante la diretta streaming.

Rakai la indossa nonostante Júnior (che indossa la maglia della nazionale del padre) gli dica: "No, non è una bella squadra". Gli altri amici che hanno preso parte a questa giornata aggiungendo: "È la squadra migliore del Portogallo – ma CRT Junior insiste -. No, è la seconda, la prima è lo Sporting". Si tratta chiaramente della squadra del cuore di suo padre dove è cresciuto calcisticamente e dove ha preso il volo nel calcio professionistico diventando poi il campione che conosciamo. Cristiano Ronaldo Jr a un certo punto chiede persino a Rakai di non indossarla: "È una questione di famiglia".

Lo streamer Rakai indossa una maglietta bianca per giocare a casa Ronaldo

La sera tutti si dirigono nella dimora di Cristiano Ronaldo per organizzare una partita di calcio in giardino. A Rakai viene chiesto gentilmente da Cristiano Ronaldo Jr di togliersi quelle partita per poter giocare la partita in giardino. "Mettiti i calzini così – gli spiega CR7 Junior dopo avergli dato quelli del Portogallo per coprire i parastinchi del Benfica -. Ora ti prendo una maglietta nuova, te la vado a prendere".

A un certo punto, quando CR7 Junior si allontana qualcuno, pare la guardia del corpo del figlio di Ronaldo, ribadisce il concetto gentilmente al ragazzo: "Toglila questa, è una questione di famiglia". Come se fosse una sorta di regola di casa Ronaldo quella di non indossare la maglia del Benfica e involontariamente CR7 Junior la rivela.

Lo streamer è incredulo e non capisce perché fosse così importante non indossare la maglietta del Benfica, ma accetta l'invito di toglierla. A Rakai viene infatti data solo una maglietta bianca e tutti iniziano a giocare in giardino. Una serata con tanto di partita di calcio in quasi due ore di diretta che si interrompe poi con i saluti finali da parte di tutti. Nel corso della giornata lo streamer aveva anche chiesto a Junior cosa pensasse di Yamal e del confronto con suo padre: "Lamine non ha ancora vinto niente. È molto bravo, ma non ha ancora vinto niente ".