Il figlio di Carragher convocato in nazionale per la prima volta: non giocherà con l'Inghilterra Per il figlio dell'ex leggenda del Liverpool è arrivata la prima chiamata in nazionale: James Carragher giocherà per Malta grazie al doppio passaporto ottenuto dal nonno.

A cura di Ada Cotugno

Il figlio di Jamie Carragher ha deciso di seguire le orme del padre e ha ottenuto la prima qualificazione in nazionale. Curiosamente James però non è stato convocato dall'Inghilterra: il classe 2002 non gravita nel giro dei Tre Leoni e non è stato preso in considerazione da Thomas Tuchel, ma grazie al suo albero genealogico ha potuto rispondere alla chiamata di Malta per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Il giovane difensore del Wigan ha scelto quindi di rappresentare la nazionale maltese in campo internazionale, un fatto piuttosto curioso visto che entrambi i genitori sono inglesi.

Perché il figlio di Carrgher giocherà con Malta

Il figlio del difensore inglese ha seguito suo padre in tutto per tutto, dall'ingresso nel mondo del calcio fino al ruolo ricoperto in campo: James è un difensore come suo papà Jamie, gioca nel Wigan e spera di arrivare in Premier League da protagonista per continuare la dinastia. Il suo sogno era quello di giocare in nazionale ma per l'Inghilterra non c'è speranza perché la concorrenza è spietata e al momento non ha ancora i requisiti per entrare nei radar di Tuchel.

Il giovane giocatore però ha preferito non aspettare e ha deciso di rispondere alla chiamata di Malta per sperare di fare la sua prima apparizione con la maglia di una nazionale maggiore. Ma come è possibile? Carragher ha potuto ottenere il passaporto maltese grazie al nonno materno che è originario dell'isola: ottenuta la doppia nazionalità ha potuto rispondere alla convocazione di Emilio De Leo, rinunciando di fatti a rappresentare l'Inghilterra.

Il giovane Carragher gioca in terza divisione inglese ma grazie allo storico collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic può cominciare il suo percorso in nazionale affrontando Finlandia e Polonia nelle partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo che si giocheranno in questa settimana.