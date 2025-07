Il Feyenoord presenta i nuovi acquisti atterrando con un elicottero in campo: una scena da film

Il Feyenoord presenta i nuovi acquisti ai tifosi atterrando con un elicottero in campo: una scena da film al De Kuip. Non si tratta di una modalità inedita di mostrare i nuovi acquisti al proprio pubblico da parte del club di Rotterdam.

Il Feyenoord presenta i nuovi acquisti ai suoi tifosi atterrando con un elicottero in campo: una scena da film al De Kuip. Il club di Rotterdam ha mostrato i nuovi acquisti al proprio pubblico facendoli atterrare sul terreno di gioco con un elicottero tra musica e diverse attrazioni.

Gaoussoy Diarra, Luciano Valente, Sem Steijn e l'ultimo acquisto Gonçalo Borges hanno fatto un ingresso a dir poco cinematografico al De Kuip, scatenando l'ovazione dei tifosi presenti. Non è la prima volta che accade, perché il Feyenoord non è nuovo a questo tipo di iniziativa.

Grande festa al De Kuip per il Feyenoord, che ha presentato i nuovi calciatori facendoli atterrare in elicottero sul terreno di gioco della stadio di Rotterdam. Non si tratta di una modalità inedita di mostrare i nuovi acquisti al proprio pubblico da parte del club olandese, visto che in passato questa scena è stata già vista.

Migliaia di spettatori hanno accolto i nuovi acquisti in una festa che ha visto coinvolto anche Gonçalo Borges, ultimo arrivato alla corte di Robin van Persie: il suo arrivo a titolo definitivo dal Porto è stato definito poche ore prima e nessuno si aspettava di vederlo sul terreno del de Kuip per la presentazione. Cresciuto a livello giovanile nei Dragoes, Borges è arrivato alla prima squadra dove ha collezionato 88 presenze con 2 gol e 10 assist.

Paixao lascia il Feyenoord e va all'Olympique Marsiglia

L’Olympique Marsiglia è a un passo dal chiudere l’acquisto di Igor Paixão dal Feyenoord per una cifra vicina ai 35 milioni di euro comprensivi di bonus. La notizia è stata resa nota da diversi media francesi, secondo cui le due società stanno limando gli ultimi dettagli dell'operazione perché l’intesa definitiva è ormai imminente.