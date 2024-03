Il Fenerbahce pronto a ritirarsi dal campionato: il destino di Bonucci, Dzeko e Krunic può cambiare Dopo l’aggressione subita dai giocatori del Fenerbahce nel match contro il Trabzonspor, può cambiare il destino degli ex Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Le immagini di quanto accaduto al termine di Trabzonspor-Fenerbahce, hanno fatto il giro del mondo. Ancora una pagina nerissima per il calcio turco, con la formazione ospite aggredita dai tifosi locali che hanno dato il la ad una maxi-rissa. Colpi proibiti e botte da orbi, con alcuni giocatori che hanno reagito con altrettanta violenza. All’indomani del parapiglia, il Fenerbahce si è detto pronto valutare anche l’esclusione dal campionato. Una decisione che rischia di incidere anche sul futuro dei tanti ex Serie A presenti, come Bonucci, Dzeko e Krunic.

Sarà questo l’oggetto di un’assemblea straordinaria in programma il prossimo 2 aprile. La società gialloblu reputa inaccettabile l’aggressione, e non si sente tutelata, anche alla luce di alcuni episodi del passato. Si legge infatti nella nota ufficiale: "Valutiamo le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio della Superlega A sulla base degli eventi accaduti nella partita della Superlega giocata la notte del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi nel calcio turco".

Sono stati 12 gli ultrà arrestati, con la condanna all’unanimità di tutto il panorama calcistico turco e non solo. La presidenza del Fenerbahce, ha spiegato che "Non accetteremo questo trattamento nel nostro Paese". Per questo il club è pronto anche a dire addio al massimo campionato, e all'occorrenza alla retrocessione d'ufficio: "Se necessario verremo retrocessi in serie inferiori. Quando si prende questa decisione, la retrocessione in serie inferiori è già stata discussa. Perché moriremo un giorno piuttosto che morire ogni giorno, ma dobbiamo salvare il nostro futuro. Giocheremo per un anno e poi andremo via, ma tutti torneranno in sé e questo basta. Questo è letteralmente abbastanza".

Una decisione che rischia di incidere anche sul futuro dei tanti ex Serie A presenti nel Fenerbahce, come Bonucci, Dzeko e Krunic. Curioso in particolare il caso del giocatore che è ancora di proprietà del Milan: quest’ultimo si è trasferito in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una situazione che sembrava però un trasferimento a titolo definitivo camuffato: infatti l’obbligo era legato ad una condizione, quella di una permanenza del Fener nella massima serie.

Considerando il valore dei gialloblu, in lotta per il titolo, questo sembrava una formalità. E invece un’esclusione, e una possibile retrocessione cambierebbe tutto con il ritorno a Milano del centrocampista. Bonucci si ritroverebbe pratica ai titoli di coda della sua avventura, visto che il suo contratto scade a fine 2024. Difficilmente potrebbe restare invece in Turchia Dzeko con buona pace del suo vincolo fino al 2025