Il fazzoletto di Messi all’asta per un milione: contiene materiale genetico per clonarlo Leo Messi non poteva immaginare che quel fazzolettino sudicio impregnato di muco e lacrime usato nella conferenza stampa di addio al Barcellona finisse all’asta addirittura per un milione. Il valore dell’articolo non è solo affettivo, ma c’è molto altro: il materiale genetico del fuoriclasse argentino consentirebbe di clonarlo.

A cura di Paolo Fiorenza

Può un fazzolettino di carta, usato, lercio e pieno di germi valere un milione? Sì, se oltre ai germi contiene muco e lacrime del soggetto che l'ha usato, ovvero il preziosissimo materiale genetico di Leo Messi. A volte il genio si manifesta nei modi più strani e sicuramente geniale è stata l'iniziativa di chi ha messo all'asta sul portale specializzato Mercado Libre il fazzolettino usato dal fuoriclasse argentino nella conferenza stampa d'addio al Barcellona.

In quella circostanza Messi non aveva retto all'emozione, crollando in lacrime prima ancora di cominciare a parlare, ed allora era intervenuta in maniera provvidenziale sua moglie Antonella, passandogli un fazzolettino di carta. Che poi era stato buttato via, dopo aver smoccolato l'impossibile. Ma acquattato nel pubblico in sala c'era lui – il mago dell'usato – che lo ha raccattato dall'immondizia e trasformato nel colpo della vita.

A parte il valore affettivo dell'oggetto – che ha raccolto le lacrime di Messi dopo 21 anni di Barcellona, hai detto niente – c'è poi il discorso del materiale genetico da cui si potrebbe tirare fuori un nuovo Leo. È tutto indicato con chiarezza nell'annuncio: "Fazzoletto con muco di Messi usato nell’addio ufficiale al Barcellona. Contiene materiale genetico adatto ad una futura clonazione". Ovviamente l'articolo è usato, ma "in buone condizioni". La cifra richiesta è forse un po' altina – un milione – ma è in dollari, e quindi al cambio sono appena 856mila euro. Ma vuoi mettere avere il fazzoletto sudicio di Messi… il prezzo ci sta tutto.

Che l'annuncio sia chiaramente opera di un burlone non sposta la considerazione finale sulla vicenda: il merchandising di Messi tira come non mai, dalle migliaia di magliette numero 30 vendute al PSG ad effetti personali come questo fazzolettino zozzo…