Il dramma di Salva Ferrer: “Ho il linfoma di Hodgkin”, l’ex Spezia annuncia la notizia sui social Il difensore spagnolo, che ha giocato per quattro anni con lo Spezia, su Instagram ha fatto sapere di essere affetto dal linfoma di Hodgkin. Salva Ferrer attualmente gioca nell’Anorthosis.

A cura di Alessio Morra

Una bruttissima notizia arriva dal mondo del calcio. Il difensore spagnolo Salva Ferrer, che in Serie A, ha giocato con lo Spezia, ed è ancora di proprietà del club ligure, attraverso un post sui propri canali social ha annunciato di essere affetto dal Linfoma di Hodgkin. Ferrer ha 25 anni e attualmente è un calciatore dell'Anorthosis, club di Cipro.

Ha scelto i social per annunciare la malattia Salva Ferrer che su Instagram ha postato una sua foto e ha scritto di avere il linfoma di Hodgkin. Già nelle prossime settimane inizierò con il trattamento: "Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò col trattamento. Anche se non posso negare che è stato un colpo duro tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente".

Salva Ferrer è un esterno difensivo spagnolo che dopo aver iniziato la carriera da ragazzino con l'Espanyol e aver militato con una serie di squadre della Catalogna è passato al Gimnastic Terragona prima di finire in Italia. Lo Spezia lo acquista nel 2019 ed è tra i protagonisti della storica promozione del club bianconero. Tra il 2020 e il 2023 Ferrer gioca con i liguri, con cui conquista due salvezze prima della retrocessione dello scorso giugno. Nel complesso ha disputato 50 partite in Serie A (e 89 complessive).

Pur sempre di proprietà dello Spezia è attualmente a Cipro, dove gioca con l'Anorthosis, che lo ha prelevato in prestito. Ferrer ha giocato 7 partite e ha realizzato 1 gol in quest'avvio di campionato.