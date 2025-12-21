Il dramma di Saïss, in lacrime in Marocco-Comore: Coppa d’Africa già finita dopo solo 15 minuti

Niente da fare per Romain Saïss, capitano del Marocco che ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 15 minuti di partita tra la sua nazionale e le Isole Comore per la partita inaugurale di Coppa d'Africa 2025: un infortunio muscolare lo ha obbligato a uscire dal campo, a testa china e in lacrime, con un incubo a occhi aperti che gli si è ripresentato puntualmente. Mancava in nazionale da un anno e mezzo, dopo l'ultimo stop rimediato nella semifinale mondiale del 2022 contro la Francia.

Cos'è successo a Saïss: infortunio muscolare all'inizio di Marocco-Isole Comore

Dopo solo 15 minuti di partita, l'amara sostituzione: Saïss si è prima toccato la coscia, poi si è seduto a terra, quindi ha affossato il viso tra le braccia. Consolato da compagni e avversari con il capitano delle Isole Comore Youssouf M'Changama tra i primi ad avvicinarsi capendo il dramma che stava passando. Poi, la camminata lentissima verso la linea di fondo e l'uscita con le lacrime agli occhi tra gli abbracci dei compagni di nazionale. La Coppa d'Africa per Romain Saïss è finita così quasi ancor prima di iniziare. Un dramma sportivo che non accenna a finire, col capitano del Marocco oramai colpito dalla malasorte che non vuole dargli pace.

Saïss, nuovo stop al rientro col Marocco dopo un'assenza di un anno e mezzo

Mancava da un anno e mezzo in Nazionale. C'era ritornato nel momento più importante, per giocarsi e godersi la Coppa d'Africa 2025 in casa, davanti al proprio pubblico e con una squadra che ha tutte le qualità e caratteristiche per essere una delle favorite alla vittoria finale. Un rientro atteso da tutti: dai compagni, dai tifosi. Ma che è durato l'arco di 15 minuti, giusto il tempo di trasformare una serata di festa e di un nuovo inizio, in un incubo a occhi aperti, facendo risprofondare Saïss nel baratro dell'infortunio che, stando alle prime sensazioni appare tanto serio da dire subito addio alla competizione.

Romain Saïss e l'infinita battaglia (persa) contro i tanti infortuni

L'ex giocatore di Le Havre e Angers e oggi in Qatar con i colori dell'Al-Sadd Sports Club, ha dovuto accettare l'inevitabile, lasciando il campo in lacrime, sostituito da Jawad El-Yamiq. Ripiombando in un nuovo dramma sportivo: nel 2022, durante la semifinale di Coppa del Mondo contro la Francia, Romain Saïss fu costretto a uscire dopo circa venti minuti a causa di un problema simile. Dopo aver subito diversi infortuni nelle ultime stagioni, Saïss non era più riuscito a riprendersi la Nazionale con costanza ritornandoci solo nel novembre 2025, dopo un'assenza di un anno e mezzo. Non ha potuto partecipare a nessuna delle partite di qualificazione per questa Coppa d'Africa, né alle ultime partite di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, ma un posto gli era stato conservato. Quel posto che ora è tornato a essere vuoto.