Il dolore di Vickers, la moglie è morta di tumore dopo 3 mesi di matrimonio: “Non so se ce la farò” Il portiere del Derby County ha postato sui social network un messaggio molto toccante nel quale ha annunciato il decesso della donna sposata di recente. “Farò tesoro di ogni momento che abbiamo trascorso insieme”.

Il portiere del Derby County, Josh Vickers, ha dedicato un messaggio molto toccante alla moglie morta.

Il dolore che sente dentro Josh Vickers è fortissimo. È come gli avessero strappato il cuore a metà. Il portiere del Derby County trova la forza e il coraggio di parlarne condividendolo sui social network. Lo fa attraverso un messaggio molto toccante su Instagram. Sua moglie Laura, che aveva sposato circa quattro mesi fa, è morta per un tumore.

A giugno scorso avevano pronunciato il fatidico sì ed è quella la foto che usa a corredo delle parole che gli sgorgano dall'anima. Ha voluto ricordare la persona che aveva scelto per la vita con un'immagine bellissima e struggente allo stesso tempo. La ragione tace, a parlare in questi momenti possono essere solo i sentimenti che nascono dal profondo, dalla sofferenza con la quale ha imparato a convivere sforzandosi di guardare al futuro e di essere d'aiuto nel periodo delle lunghe sedute di chemioterapia svolte dalla donna.

L'incipit rende bene l'idea del groppo in gola che sente l'estremo difensore, 27enne. Spiega quanto sia difficile sempre accettare certe cose: anche se sai già come andrà a finire, provi a illuderti che una speranza c'è sempre. È amore, istinto di sopravvivenza, tutto il bene si possa augurare per la persona più importante.

"L’ho scritto e non scritto così tante volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste da dire e non so se lo farò mai". Vickers introduce così il tormento che lo ha scosso. "Martedì sera mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro". Scoperchiato il dolore, il resto fluisce da solo assieme alle lacrime che bagnano la descrizione della moglie, del grande carattere mostrato anche nelle avversità, della lezione che gli ha dato vivendo con compostezza quel po' di felicità che le scivolava tra le dita.

"Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Nonostante tutto quello che stava passando, continuava a sorridere, senza mai lasciare che nulla le impedisse di divertirsi e di lasciare ricordi per tutta la vita. Abbiamo pianto, riso e ballato durante alcuni momenti difficili".

Si dice che nessuno muore mai veramente finché vive nel cuore di chi le vuole bene davvero. La chiosa che Vickers sceglie è in questo solco anche se sopportare l'assenza che ti arriva addosso di colpo è dura.

"Farò tesoro di ogni momento che abbiamo trascorso insieme, dalla prima volta che ci siamo incontrati al momento in cui sei morta serenamente. So che mi guarderai dall'alto e continuerai a ispirarmi ogni giorno. Grazie a tutti coloro che hanno supportato me ed entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Sono davvero fortunato ad avere una famiglia e degli amici straordinari! Ti amo sempre e per sempre".