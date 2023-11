Il derby austriaco finisce in saccheggio: assalto allo store avversario, la reazione è violenta Il derby di Coppa d’Austria tra Sturm Graz e Grazer AK si è consumato tra lo spettacolo del campo (2-3 finale) e le intemperanze dei tifosi (60 denunce). Con l’arrembaggio degli ultrà ospiti allo store ufficiale dello stadio e la conseguente, enorme rissa che ne è scaturita.

A cura di Alessio Pediglieri

In pochi avrebbero scommesso che il derby di Coppa tra lo Sturm Graz e il Grazer AK si sarebbe concluso non senza episodi di violenza tra le due tifoserie e, puntualmente, ciò è avvenuto prima, durante e dopo la gara. Che ha vissuto anche enormi momenti di pura sportività in tribuna e in campo dove la vittoria è andata allo Sturm dopo uno spettacolare 3-2.

Lo spettacolo è stato assicurato dai cinque gol dei 90 minuti in cui le due squadre di Graz si sono confrontate con in palio il passio ai quarti di finale della OFB Cup austriaca che ha visto esultare lo Sturm. Una partita ‘vera', che gli ospiti hanno avuto in gestione all'inizio col vantaggio di Wuthrich dopo solo 5 minuti per poi subire la rabbiosa reazione del Grazer che ha chiuso il primo tempo ribaltando la situazione con le reti di Cheukoua e di Oberleitner.

Poi, nella ripresa, altre fortissime emozioni, con Oberleitner che la combina grossa infilando la propria porta per il rocambolesco 2-2 prima del decisivo e conclusivo 2-3 all'84' grazie a Teixeira che ha regalato la qualificazione ai quarti di finale della coppa nazionale. Questa la parte migliore della stracittadina, così come la cornice di tifosi che hanno accompagnato il match.

Poi, il lato oscuro del derby austriaco che si è concluso con un bilancio da guerriglia urbana: oltre 60 le denunce scattate da parte delle forze dell'ordine che sono dovute intervenire durante e dopo il match più e più volte per sedare gli ultrà maggiormente violenti. Tra gli agenti, due sono stati trasportati in ospedale per medicare diverse contusioni mentre tra i tifosi sono finiti in otto sotto osservazione medica. Ma tra i tanti scontri andati inscena nella lunga giornata di martedì 2 novembre ha fatto particolare scalpore il "saccheggio" da parte dei tifosi dello Sturm nello store del Grazer.

Poco prima dell'inizio della partita, nel cuore dello stadio che porta alle tribune, un manipolo di ultrà ospiti hanno deciso di assaltare uno store ufficiale dell'AK: scene da veri e propri banditi, un assalto alla diligenza con tifosi che hanno sottratto decine di magliette, cappellini, sciarpe e gadget della squadra avversaria. Il saccheggio è poi finito nella classica rissa perché i tifosi del Grazer sono prontamente intervenuti in maniera più che violenta. Un paio di persone sono finite sotto le grinfie del branco che ha iniziato veri e propri pestaggi punitivi. Scene di efferata violenza a conferma di una rivalità cittadina che travalica appena può il filo del puro antagonismo sportivo.