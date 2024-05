Il Corinthians lancia una maglia per combattere il razzismo: “La nostra storia è una pagina nera”

video suggerito

Vito Lamorte

Il Corinthians ha lanciato una nuova maglia, tutta nera, che ha come obiettivo quello di contribuire alla lotta contro il razzismo. Con il motto della campagna "La nostra storia è una pagina nera", il club brasiliano insieme alla Nike ha deciso di promuovere iniziative per combattere le discriminazioni razziali.

La nuova casacca debutterà nella partita contro il Fortaleza di sabato 4 maggio alla Neo Química Arena ma la campagna di comunicazione è da parte del Timão è già in pieno svolgimento. Una scelta social e politica da parte del club, che ha deciso di dare un messaggio importante

La nuova maglia del Corinthians contro il razzismo

Il club di San Paolo ha comunicato così la scelta di proporre nuova maglia di questo tipo: "In un contesto in cui almeno il 41% dei giocatori e dei professionisti che lavorano nei principali campionati del Paese hanno subito episodi di razzismo, le azioni per contrastare questo problema sono cruciali. A tal fine, il club e il marchio promuovono, in collaborazione con l’Osservatorio sulle discriminazioni razziali nel calcio (ODRF), sessioni di alfabetizzazione razziale rivolte ai giovani atleti, alle squadre professionistiche (maschili e femminili) e ai dipendenti".

Inoltre, in collaborazione con il Centro di Integrazione Impresa-Scuola (CIEE), il 15 maggio verrà lanciato un bando per offrire a 20 giovani neri delle borse di studio integrali per il corso di amministrazione presso la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), che sarà caratterizzato da discipline focalizzate sul mercato sportivo. Questi studenti riceveranno aiuti finanziari e supporto psicosociale durante il periodo di laurea.

Delle 20 borse di studio, nove saranno assegnate ai partecipanti alle iniziative sociali sostenute da Nike a San Paolo, attraverso Fisia, distributore del marchio in Brasile: altri nove saranno destinati ai giovani legati al CIEE e due agli atleti federati dal Corinthians. L’iniziativa mira ad aumentare la rappresentanza nera nel management sportivo.

La nuova maglia principale presenta dettagli sfumati dal bianco al nero sulle maniche e sull'orlo della maglia mentre la seconda divisa presenta una fantasia "blackout", completamente nera e con un preciso scopo sociale.

Il presidente del Corinthians, Augusto Melo, ha parlato di questa scelta: “Fin dalla sua fondazione, all’inizio del secolo scorso, il Corinthians è sempre stato popolare, inclusivo e difensore della pratica sportiva democratica e multiculturale. Ma occorre fare di più. Ecco perché siamo in questa causa, insieme a Nike e altri partner, in questa lotta contro il razzismo in modo pratico, andando ben oltre le campagne e le uniformi. Il Corinthians è sempre stato e sarà Alvinegro Paulista, la Squadra del Popolo".