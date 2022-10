Il club fondato dai profughi afgani che ha ottenuto sei promozioni di fila: il sogno è l’Europa L’Ariana FC è un club fondato nel 2015 da profughi afgani in Svezia che ha ottenuto sei promozioni di fila, con il sogno delle coppe europee: “Abbiamo visto nel calcio uno strumento per l’unità e lo sviluppo delle persone all’interno della comunità”.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono storie che vanno al di là del calcio e che ci fanno capire come spesso i milioni, il business e tutti quei discorsi che si fanno ogni giorni nel mondo del ‘pallone che conta' non sempre sono la risposta. C'è una squadra in Svezia, ad esempio, che da sette anni vince il suo campionato e dalla decima divisione ora è arrivata alla terza: si tratta dell'Ariana FC, club nato del 2015 per volontà di un gruppo di rifugiati arrivati in Scandinavia dall'Afghanistan.

"Abbiamo visto nel calcio uno strumento per l'unità e lo sviluppo delle persone all'interno della comunità": sono queste le parole di Nolla Amiri, fondatore e attuale giocatore dell'Ariana FC al quotidiano spagnolo MARCA, e dimostrano in pochi istanti il perché questa non è una squadra come le altre.

Da sette anni è iniziato un sogno, condiviso tra Amiri e i suoi connazionali afgani, e nella stagione 2023 l'Ariana giocherà nella Terza Categoria del calcio svedese: questo vuol dire che il club da quando è stato fondato ha sempre vinto il campionato.

Cosa vuol significa Ariana FC? La squadra prende il nome dalla storica denominazione dell'Afghanistan in epoca greca e romana, con la maglia e lo stemma che porta i colori della sua bandiera nazionale.

Adesso c'è grande attesa nel dovrebbe ottenere altre due promozioni per completare la scalata nel calcio svedese: ora restano la Superettan, l'equivalente della nostra Serie B, e l'Allsvenskan, la prima massima serie calcistica. Con sei promozioni di fila l'Ariana ha battuto il record del Dalkurd FF, che è passato consecutivamente dalla Divisione 6 alla Divisione 1 con cinque promozioni di fila.

Lo stesso Amiri, centrocampista dell'Ariana e della nazionale afghana, ha parlato dell'obiettivo di arrivare in vetta al calcio svedese e del grande seguito che ha la sua squadra: "Il nostro obiettivo è arrivare in Prima Divisione e giocare le competizioni europee, in modo che i nostri tifosi di tutto il mondo possono venire a vederci. Abbiamo un grande sostegno in Svezia e fuori dalla Svezia. Per capirci, l'Ariana FC gioca a Malmö, la terza città più popolosa del paese dopo Stoccolma e Göteborg. Ebbene, dopo Malmö FF, noi sono la squadra con il maggior numero medio di spettatori nello stadio cittadino".

L'Ariana FC non ha nessuna intenzione di voler fermarsi e vorrebbe scrivere una grande pagina di storia, provando a raggiungere la Prima Divisione: al momento il suo cammino è già straordinario e oltre al campo il club agisce sempre per costruire una società svedese sempre più inclusiva.