Il Chelsea fa una foto di gruppo sull’aereo per gli USA, tifosi sconcertati: “E questi chi sono?” Il Chelsea è partito per la tournée prestagionale negli Stati Uniti ed ha postato una foto della squadra sull’aereo durante il volo: tifosi smarriti e perplessi.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre Lukaku si allena con gli altri esuberi a Londra, il Chelsea ieri è partito alla volta degli Stati Uniti dove disputerà la tournée in preparazione della prossima stagione. Sono cinque le partite amichevoli in programma Oltreoceano per la squadra di Pochettino: il tour inzierà domani con un match contro il Wrexham neopromosso in League Two, poi sarà la volta della FC Series, una competizione con sole squadre di Premier League, che vedrà i Blues affrontare in sequenza Brighton, Newcastle e Fulham. Infine il 2 agosto si giocherà l'ultima partita della tournée, contro il Borussia Dortmund a Chicago.

Dopo l'ultima disastrosa stagione – conclusa al 12simo posto, lontanissimo dalla zona coppe, con addirittura quattro allenatori ad avvicendarsi in panchina – il nuovo tecnico Pochettino è chiamato a ricostruire dalle fondamenta una squadra apparsa senza né capo né coda. Il cartello ‘lavori in corso' è più che mai visibile, tra cessioni già avvenute, giocatori come Lukaku e Aubameyang fuori progetto e da sbolognare, gente assente per infortunio (devastante quello di Wesley Fofana, appena operato per la ricostruzione del legamento crociato) e acquisti ancora da fare (Moises Caicedo del Brighton è una trattativa estenuante).

La squadra partita per gli Stati Uniti è dunque molto diversa – almeno negli auspici di staff tecnico e tifosi – da quella che dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza della prossima Premier il prossimo 12 agosto. I centrocampisti a disposizione di Pochettino sono solo 6, col 23enne Conor Gallagher e il 22enne Enzo Fernandez come giocatori più anziani. Del resto il reparto mediano del Chelsea ha visto partire in questa sessione calciatori chiave come Kovacic, Kante, Mount e Havertz.

In totale 13 giocatori della prima squadra sono stati ceduti dai Blues a titolo definitivo o in prestito e Pochettino ha dunque incluso diversi giovani nell'elenco dei convocati per la tournée americana. Il club londinese ha postato sui propri profili social una foto della squadra sull'aereo durante il volo, ma l'effetto non è stato decisamente quello voluto. Lo scatto – in cui si possono distinguere alcuni volti familiari come Sterling, Mudryk e Cucurella, ma che presenta in gran parte calciatori non noti al grande pubblico – ha suscitato la preoccupazione dei tifosi dei Blues circa qualità e profondità della rosa.

I commenti sono stati tra lo sferzante e l'ironico: "Non riconosco nemmeno metà di questa squadra", "Questo club è finito", "La peggior squadra che ho visto in due decenni". Fino ad arrivare alla sentenza definitiva: "Ma chi sono tutte queste persone?". Pochettino avrà molto da lavorare.