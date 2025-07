Il Chelsea è la squadra che ha speso più soldi nella storia del calciomercato: un’italiana è terza

L'estate è il regno del calciomercato. I tifosi sognano, di notizie ce ne sono ogni giorno a raffica. Ogni club cerca di rinforzarsi. Le squadre di prima fascia hanno maggiore possibilità di spendere. I club inglesi sono storicamente i più ricchi, insieme al Real Madrid. Ma tre le società he hanno speso di più nella storia c'è anche la Juventus, che occupa la terza posizione tra i club più spendaccioni di sempre. L'Italia piazza nella top ten anche l'Inter e nella top venti anche Milan, Roma e Napoli.

Chelsea davanti al Manchester City

Il Chelsea è la squadra che ha speso più di tutti nella storia del calciomercato. Basta pensare all'epoca di Abramovich, ma anche quest'attuale del presidente americano Todd Boehly. I Blues hanno sborsato oltre 4 miliardi di euro, per la precisione 4,18. Il calciatore più costoso di sempre dei londinesi è Enzo Fernandez, pagato 121 milioni di euro (ottavo calciatore più costoso della storia). Segue a ruota il Manchester City, che negli ultimi vent'anni non ha badato spese né con Mancini né con i suoi successori Pellegrini e soprattutto Pep Guardiola. Il City ha speso 3,23 miliardi.

Juventus terza, poi United e Real

Al terzo posto c'è la Juventus che considerando tutta la sua lunga e vincente storia ha investito sul mercato 3,18 miliardi. Una cifra impressionante. L'acquisto più costoso di sempre dei bianconeri è Cristiano Ronaldo (117 milioni) seguito da Higuain (90), de Ligt (85), Vlahovic (83) e Arthur (80). Seguono Manchester United (3,02) e Real Madrid (2,90) che occupano la quarta e la quinta posizione delle società più spendaccione di sempre sul calciomercato.

Barcellona e PSG davanti all'Inter

La top ten, svelata da Transfermarkt, prosegue con il sesto posto del Barcellona (2,81 miliardi) e il settimo del Paris Saint Germain (2,61) che negli ultimi quindici anni è diventato uno dei club più ricchi d'Europa e dunque anche del mondo. Il Paris così come il Chelsea e il Manchester City ha beneficiato dell'innesto di proprietari che non hanno badato a spese. I francesi nel 2017 acquistarono Mbappé e Neymar per un totale di 402 milioni di euro. L'ultimo grande colpo è stato Kvaratskhelia, pagato 75 milioni di euro.

All'ottavo posto c'è invece l'Inter, secondo club italiano (2,60). La top ten è chiusa dal Liverpool (2,51) che ha acquistato in questo mercato estivo ha sborsato oltre 300 milioni! I campioni della Premier League hanno comprato il francese Ekitike e Florian Wirtz. Decimo posto per il Tottenham (2,33).

Milan, Roma e Napoli nella top 20

Le posizioni tra l'undicesima e la ventesima sono appannaggio di Arsenal (2,27), Milan (2,24) che è al dodicesimo posto, le spese dell'epoca in cui Berlusconi è stato presidente sono state tante, visti i grandissimi campioni acquistati in quel trentennio, Atletico Madrid, Roma, quattordicesima con 1,95 miliardi, Bayern Monaco e Napoli, sedicesimo con 1,62 milioni. Seguono Newcastle, West Ham, Aston Villa e Monaco.

Le classifica delle squadre che hanno speso di più nel calciomercato