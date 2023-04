Il Chelsea annuncia l’esonero di Potter e vengono fuori gli altarini: due calciatori mettono like Ai tifosi non sono sfuggiti i like di Aubameyang e Zakaria al post del Chelsea che annunciava il licenziamento di Potter.

A cura di Ada Cotugno

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato era pronosticatile l'esonero di Graham Potter come allenatore del Chelsea: la sua avventura a Londra è terminata dopo appena 31 partite nel modo peggiore possibile, con l'annuncio arrivato quasi a sorpresa nella serata di ieri.

Nel centro di allenamento forse non si respirava un'aria così pesante, dato che i giocatori hanno scoperto dell'esonero dell'allenatore tramite i social. Nessuna decisione premeditata e neanche un avvertimento alla squadra che da un giorno all'altro si è ritrovata senza allenatore, con 10 partite ancora da giocare e un quarto di Champions League da affrontare contro il Real Madrid.

Adesso comincerà una nuova era, con Nagelsmann individuato come indiziato principale per sostituire Potter (chiamato a settembre a sua volta per sostituire Tuchel). Alcuni giocatori però non sembrano rammaricati dalla decisione della società. È il caso di Aubmeyang e Zakaria, entrambi pizzicati con un like sospetto su Instagram al post che annunciava l'esonero del loro allenatore.

L'interazione non è sfuggita ai fan più attenti: entrambi non stanno vivendo un momento felice della stagione e con Potter non era scattata la scintilla giusta, al punto che entrambi non vedono il campo da diverse partite.

Aubameyang era già entrato nell'occhio del ciclone per la sua piccola fuga a Barcellona, in un tentativo disperato di attirare le attenzioni del Barça per il prossimo mercato, e di sicuro non era fra le prime scelte dell'allenatore che in attacco ha avuto a disposizione moltissime risorse, tanto da concedersi il lusso di non convocarlo da tre partite.

Anche il centrocampista di proprietà della Juventus ha giocato pochissimo fin qui, con appena 4 partite cominciate da titolare in tutto il campionato. Ed è facile intuire che non ci fosse un grande rapporto con il suo allenatore, chiamato anche a fare scelte difficili ogni weekend a causa di una rosa troppo ampia.

I due like poi sono stati tolti, probabilmente per non dare adito a nuove discussioni, ma non sorprende che la notizia dell'esonero di Potter abbia provocato questa reazione nei due giocatori che adesso sperano in una svolta anche dal punto di vista personale.