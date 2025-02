video suggerito

Il caso della traduzione sbagliata sull'espulsione di Bellingham: "Non voleva dire vaffa****o" Caos in Spagna dopo l'espulsione di Bellingham in Osasuna-Real Madrid. L'inglese ha ricevuto il rosso dall'arbitro per un "vaffa****o" che però potrebbe essere un errore di traduzione del direttore di gara.

A cura di Fabrizio Rinelli

"What???". È l'unica cosa che riesce a dire Jude Bellingham all'arbitro Munuera Montero quando gli è stato mostrato un cartellino rosso diretto in seguito a una breve conversazione in campo al 38° minuto col direttore di gara. Il centrocampista inglese ha lasciato il Real Madrid in dieci dopo l'espulsione che ha creato non pochi problemi alla squadra di Carlo Ancelotti che non è andata oltre il punteggio di 1-1. Ma il rosso diretto all'ex Dortmund ha fatto discutere tanto. Non è chiaro davvero cosa sia accaduto in quel frangente.

Tutto fa pensare a un equivoco, almeno da quanto scrive ‘MARCA' quest'oggi. L'espulsione dovrebbe essere scaturita da un "vaffa****o" detto da Bellingham nei confronti dell'arbitro. Ma in realtà il direttore di gara potrebbe aver capito male. Il quotidiano spagnolo fa sapere come il centrocampista in inglese potrebbe aver detto "Fuck off" ovvero "dai, accidenti". Non sarebbe un insulto, ma una sorta di sfogo non diretto a nessuno. A spiegare il possibile errore nella traduzione per uno spagnolo è stato anche lo stesso Ancelotti: "Ha tradotto male l'arbitro".

"Ha detto fuck off, non fuck you. Ha fatto un errore". Queste le parole ribadite dal tecnico del Real Madrid che difende Bellingham sottolineando come "fuck off" sia un'espressione usata molto dagli inglesi in campo durante una partita come sfogo, rammarico. Chiaramente questa è la versione anche di Bellingham: "Un errore di comunicazione è più come ‘fanculo'. Se guardate il video potete vedere che non è la stessa cosa di quello che dice il referto, spero che la Federazione ne tenga conto. È stata una mancanza di comprensione, un chiaro errore dell'arbitro".

Cristiano Ronaldo nel 2018 fece luce su questo caos nella traduzione

Di questo disguido comunicativo tra inglese e spagnolo ne parlò tempo fa anche Cristiano Ronaldo nel corso di un'intervista. L'attaccante dell'Al Nassr che in Premier ha giocato con il Manchester United mentre in Spagna proprio col Real, cercò di fare chiarezza: "Ho giocato in Inghilterra per molti anni… per esempio, quando c'è un fallo, gli inglesi dicono un sacco di ‘vaffa****o' e gli arbitri non dicono niente. Se lo dici qui (in Spagna ndr), ti mandano fuori". Insomma, quel vaffa l'arbitro l'ha interpretato come rivolto a lui e non come uno sfogo di Bellingham per una situazione che si era creata in campo.